La conexión de estilo entre cuñadas de Bella Hadid y Dua Lipa

Cuidado, Kendall... Bella Hadid podría haberte encontrado sustituta en términos de moda. Si bien ambas modelos, y mejores amigas, comparten gustos y estilo coincidiendo en looks constantemente, la última conexión FASHION de Bella no ha sido con ella. Esta vez, la supermodelo se pone de acuerdo con la que, aparte de ser su cuñada, es una de sus más fieles confidentes: Dua Lipa. Ambas han pasado un fin de semana entre familia y amigos de lo más divertido y, de entre todas las fotos que han compartido, se puede ver cómo la modelo y la cantante británica han practicado el twinning que arrasa en redes sociales, en este caso, con los looks de playa que querrás copiar con tu mejor amiga este verano.

Bella Hadid y Dua Lipa, ¿nueva pareja de moda en términos de estilo?

Que la chica de su hermano, Anwar, es ya una de las mejores amigas de Bella y Gigi Hadid es algo innegable. Desde que ambos inciaron su relación en el año 2019, las modelos han demostrado tener una bonita afinidad con Dua Lipa. Si bien este fin de semana entre familia y amigos no ha contado con la presencia de la mayor de las Hadid, Bella y Dua Lipa han dejado a sus millones de seguidores momentos para el recuerdo juntas. De entre ellos, la elección de dos looks de playa que, si bien son muy distintos, conforman la unión más atractiva.

Bella, en su línea, con los tonos marrones a los que siempre es fiel, con un bikini de estampado tye die a conjunto con el pareo, pañuelo militar a la cabeza y hasta un cinturón de cadena dorado. En el otro extremo, más romántico y acorde a su estilo, Dua Lipa apostaba por un bikini de corte retro de color lila metalizado, que combinaba con una minifalda con estampado en otros tonos pastel. En la cabeza, la cantante rompía la armonía de esto anterior con la ayuda de una gorra de aires vintage. "Amor 🐇", escribía esta bajo la selección de fotos con la que ambas han enamorado a sus seguidores (una vez más). Haz como ellas y coordina tu próximo look de baño con tu mejor amiga. Arrasaréis.