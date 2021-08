Entre todos los looks que llevará Carrie Bradshaw en la nueva serie, hay uno que vimos hace 15 años

Desde hace décadas las películas y las series han sido el fiel reflejo de las tendencias que sí funcionan -o suelen funcionar- en la calle. Y entre los ejemplos más sonoros destaca el brillante trabajo de vestuario de las seis temporadas de Sexo en Nueva York bajo la batuta de la icónica estilista Patricia Field -quien también ha trabajado en Emily en París y Gossip Girl-. Con su esperada vuelta a la pequeña pantalla en HBO bautizado con el nombre And Just Like That... hemos vuelto a caer rendidas en sus looks actualizados y acordes a los tiempos con los que se han dejado ver paseando por las grandes avenidas de Manhattan. Pero para nuestra sorpresa... ¡no todos son nuevos!

Tras analizar delicadamente aquellos que ya han salido a la luz, hay un conjunto en concreto que ha lucido el personaje icónico de Carrie Bradshaw durante el rodaje que nos ha resultado bastante familiar. Se trata de un vestido camisero fucsia de corte midi que aúna un estilo relajado pero sin dejar de ser sofisticado. Una acertada propuesta de Carolina Herrera que favorece a su piel bronceada y melena rubia y que ha combinado a la perfección con los accesorios.

En sus pies ha calzado unos salones negros de su firma de cabecera, Manolo Blahnik, como bolso ha optado por un diseño de mano verde oscuro vintage y como broche final ha añadido un cinturón ancho de piel con tachuelas de la marca Streets Ahead USA, una pieza que los fans acérrimos de la historia de la periodista ya conocían porque... ¡formó parte de su envidiable armario hace más de 15 años!

Este romántico guiño al pasado nos ha hecho rememorar un episodio emitido en 2007 donde el personaje de Sarah Jessica Parker llevó durante su visita a la tienda de Diane Von Furstenberg un vestido ceñido en color rosa rosa con la espalda abierta, el mencionado cinturón marcando su figura y un collar de perlas largo. Un look con ciertos toques ochenteros que en su momento no pasó desapercibido para los amantes de la moda y que ahora ha servido como inspiración para el nuevo armario de Carrie.

Una década y media después la actriz ha repetido la misma fórmula de vestuario demostrando que toda tendencia del pasado puede volver a nuestras vidas y vestidores, aunque siempre con una imagen renovada. ¿Cuál será el siguiente estilismo con el que la columnista neoyorquina nos dejará sin palabras?