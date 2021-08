El pantalón 'palazzo' de Jennifer Lopez o cómo llevar la tendencia pijama de forma elegante

Reviviendo uno de los noviazgos más queridos de Hollywood, últimamente cada aparición de Jennifer Lopez con Ben Affleck es noticia. La pareja está en un momento de lo más romántico -así lo confirman las publicaciones de la cantante y las múltiples citas en las que son fotografiados-, pero también en cuestión de moda J.Lo está atravesando una época dorada. Si a comienzos de temporada deslumbraba (literalmente) con unas botas XL, ahora ha revelado la mejor fórmula para sumarse a la tendencia pijama con estilazo. Solo necesitas confiar en el poder de los pantalones palazzo y tendrás un look tan elegante como el de la superestrella.

Desde Los Angeles, Jennifer Lopez se convierte, una vez más, en la mejor inspiración para acertar con una de las tendencias más polémicas del momento. ¿Salir a la calle en pijama? Si sigues sus trucos de estilo, sin duda. La neoyorquina da en el pleno sin mayores complicaciones, ya que su estilismo se basa en la sencilla fórmula del total look: camisa, crop top y pantalones anchos, todo con estampado bohemio, es el trío escogido por Jennifer. El gran éxito -aparte del top estilo bandana- está en la prenda inferior, que, gracias a la cintura ancha y al corte holgado, estiliza abdomen, cadera y piernas, especialmente si, como ella, ocultan unos taconazos.

El poder de sus accesorios (desde los años 90)

Los accesorios escogidos confieren un aire muy sofisticado a un look que podría ser mucho más informal si se llevara, por ejemplo, con zapatillas. Con unas sandalias de tacón, de Vince Camuto, y un bolso geométrico de piel nude, de Loro Piana, Jennifer transforma la propuesta en una opción apta incluso para bodas, fiestas y otros estilismos de invitada. Por último, no duda en aportar su sello personal con unas gafas de sol oversized y varias joyas doradas: cadenas con colgantes, de Foundrae, y sus icónicos aros dorados, un accesorio que acompaña a sus looks desde principios de los años 90 y que ilumina el rostro más que ningún otro.