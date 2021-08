Las sandalias de dedo son mucho más que unas chanclas: 10 looks para llevarlas bien

Ha quedado demostrado, a golpe de look, que no hace falta ir del todo plana para estar cómoda. Y en este sentido, las populares sandalias de dedo, tienen mucho que ofrecer como alternativa de las deportivas. Ya sean los diseños tipo chancla, conocidos también como flip flops, o los modelos de inspiración noventera que llevaba Rachel Green en Friends y ahora cautivan a las expertas más exigentes, esta apuesta es apta para construir todo tipo de looks veraniegos. En el Street Style de París o Milán, muchas amantes de las tendencias no dudan en llevarlas con básicos como las bermudas o los vaqueros, pero también con faldas de vestir e incluso en conjuntos de americana y pantalón. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION la guía de estilo más completa para llevar bien este zapato de tendencia.

