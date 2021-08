Los Beckham, orgullosos del último logro de Romeo: protagonista de una campaña de moda

Nacer en una familia hipertalentosa puede ser tanto una bendición como un defecto. ¿Hederaré alguna de las habilidades de mis padres? Romeo Beckham, el segundo hijo de David y Victoria, parece haber conseguido su respuesta. Tras dejar claro que cantar no es lo suyo, meses atrás nos daba pistas sobre su verdadera vocación al posar junto a su padre con los nuevos uniformes de su equipo. En su momento, el encendido debate sobre quién mostró mejor perfil no dio un claro ganador, pero ahora no nos quedan dudas. Con 18 años, el hermano de Brooklyn y Harper Seven despierta el orgullo de sus padres y engalana la más reciente campaña de Saint Laurent, demostrando que la moda está en su ADN.

Aunque ya había hecho de modelo para la británica Burberry, este 2021 ha sido el año de su despegue profesional. Tras teñirse el pelo de rubio platino, decora las portadas de importantes publicaciones de moda y se convierte en uno de los rostros más cotizados para las marcas de lujo. Su gran oportunidad llegó el pasado enero, cuando se desveló que sería embajador de la colección Otoño/Invierno 2021 de Saint Laurent. El resultado dejó fascinado al director creativo de la firma, Anthony Vaccarello, y este no ha dudado en contar con Romeo una vez más para su línea YSL Denim.

Su gran debut en las capitales de la moda

Si bien las imágenes fueron reveladas por la marca hace dos meses, es este fin de semana que se han trasladado a las calles de las grandes capitales del mundo, así como el interior de las tiendas Saint Laurent. En la campaña, frente al objetivo de Gray Sorrenti, Romeo comparte foco con estrellas de la talla de Hailey Bieber y Zoë Kravitz, por lo que sus padres solo han tenido palabras de aliento y algún jocoso comentario para su top model. Mientras que Victoria compartió con sus seguidores su "momento de madre orgullosa", David pasó a analizar con mucha ironía la extraña similitud entre su hijo y aquel joven en la fotografía, haciendo evidente el buen rollo que hay entre los tres.

De París a Hong Kong, Romeo ha llegado para quedarse

Con 18 años, el joven puede decir que se ha visto su rostro en casi todos los rincones del planeta. Justo después de aquellas cálidas felicitaciones, compartió también esta instantánea tomada en las calles de la zona centro de Hong Kong, donde se puede ver su retrato en uno de los grandes edificios. La factoría Beckham se expande día a día a medida que sus pequeños se hacen adultosç, así que solo falta esperar para conocer su siguiente paso. ¿Quién sabe? Quizá Harper Seven sea la sustituta de las hermanas Hadid o tome las riendas del negocio de su madre.