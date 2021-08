Bella Hadid revela su momento más vergonzoso sobre la alfombra roja

En la pasada edición del Festival de Cannes, fueron muchas las celebrities que deslumbraron con sus mejores galas, aunque entre ellas destacó Bella Hadid, quien acumula una experiencia considerable en esto de impactar sobre la red carpet. En su lista de aciertos en esta cita cinematográfica se encuentran, por ejemplo, el diseño vintage que la conectó con Naomi Campbell o la creación de 'pulmones joya' de Schiaparelli Couture. Y es que el respetado certamen parece estar presente en múltiples anécdotas memorables para ella. De hecho, ha confesado recientemente que otro vestido de Alta Costura, el que llevó a esta alfombra roja francesa en 2016, es protagonista y causa principal de su momento de moda más embarazoso.

El vestido rojo que Bella Hadid no repetiría

En una entrevista a un medio estadounidense, ha repasado sus looks más sorprendentes de los últimos años, lista opacada por su primera noche en La Croissette. No pasó desapercibida sino que, por el contrario, sentó un precedente al que le seguirían una infinidad de vestidazos de alto impacto. Hablamos de este diseño satinado en rojo con escote cruzado profundo y falda con abertura de riesgo, firmado por Alexandre Vauthier, conocido por sus atrevidas propuestas. Sin embargo, ella misma no guarda tan buen recuerdo de su look, pues tuvo que controlarlo continuamente para no ser víctima de algún desliz. “Todavía me avergüenzo de este momento... A pesar de que el vestido es hermoso, simplemente no se siente mucho como yo", declaró. De hecho, el que viste es una alteración del ejemplar que se mostró en la pasarela, el cual fue recortado hasta la cintura para revelar las piernas kilométricas de la top.

¿Qué le incomodó especialmente?

Es importante recalcar que, por aquel entonces, aún no tenía la pericia de la que actualmente presume en lo que concierne a eventos de alfombra roja, un área que domina a la perfección. Milagrosamente, pudo evitar accidentes importantes de vestuario, pero esto no evitó que sintiera nervios a lo largo de la gala: "Me veo muy sexual (...) todavía estaba nerviosa por las cámaras y por tener mucho maquillaje y por esta abertura". Este lookazo de alto impacto marcó un antes y un después en su estilo, resultando en la formación de su alter ego, según declaró: "Esa es Belinda. Soy muy contraria a ella". A pesar de sus diferencias, parece que ahora Bella y Belinda conviven de maravilla cada vez que la ocasión lo requiere.

Desmontando mitos sobre el mundo del modelaje

No es la primera vez que la modelo hace declaraciones llamativas sobre la realidad detrás del maquillaje, las galas y los focos. El pasado octubre, tras el desfile de la firma de lencería de Rihanna, Savage x Fenty, compartió en sus redes sociales unas sensuales imágenes de aquella aparición estelar, momento que aprovechó para agradecer a la maquilladora oficial de Fenty Beauty por la transformación: "Definitivamente no me he levantado así. Le mando un beso enorme a Priscilla Ono por convertir a una chica que llevaba seis meses sin maquillaje, comiendo patatas de bolsa y viendo la televisión". En dicho momento, también se refirió a esa versión de sí misma como su 'alter ego'. "No la conozco", remató la hermana de Gigi Hadid.

Quizá pueda extrañar esta confesión considerando que las elecciones de estilo de la modelo no suelen ser las más recatadas. Es bien conocida por exaltar las tendencias que triunfaron en la década de los noventa y principios de los 2000, cuando mostrar piel era la norma en la moda y no la innovación. Tan solo unos meses después de su 'vergonzoso' posado en Cannes, Hadid celebró su cumpleaños número 20 con este conjunto plateado de ‘top’ y ‘minifalda’ (sí, son transparentes). No dudó en volver llevar al límite su cuerpo desnudo, aunque esta vez había cubierto sus pechos con dos estrellas brillantes debajo de su camiseta, dejando claro que lo importante es tener el control de la situación.