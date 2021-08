Del vestido multiposición a la chaqueta cruzada: los nuevos básicos que no dejarás de ver en septiembre

La estética minimalista, ajena a las tendencias, siempre está presente en el armario de las chicas amantes de la elegancia relajada y la belleza sin artificios. No obstante, este estilo atemporal se actualiza temporada tras temporada a partir de nuevas siluetas, colores o fórmulas pensadas para innovar con el mínimo esfuerzo. La nueva colección para la temporada que se avecina de Adolfo Domínguez da un giro de 180 grados a básicos como el vestido midi de tirantes o la falda vaquera, haciendo de estas prendas atemporales todo un hit de estilo que no deja de lado su versatilidad. Si quieres ser la primera en llevar lo último, adelántate al entretiempo y descubre las compras clave para estrenar en estas últimas semanas de agosto y seguir llevando en la rentrée que marca el mes de septiembre.

Entre las novedades de la marca española, destaca el vestido multiposición en tres colores. Se trata de un diseño de líneas holgadas y largo por debajo de la rodilla que celebra la "redondez geométrica", como se puede leer en la web de la firma. El patrón incorpora dos superposiciones que se pueden lucir de diferente manera al unirlas a la hebilla lateral que incorpora la prenda. La base del vestido es en color azul marino y las telas multiposición se presentan en negro y gris oscuro. El escote en pico también se puede transformarse y convertirse en un cuello asimétrico con guiños a las tendencias. Crea un wrap dress, un diseño de inspiración romana o un vestido con cinturón jugando con las diferentes posibilidades que ofrece esta apuesta 3 en 1.

Otro básico actualizado que encontramos entre lo último de Adolfo Domínguez es la falda vaquera. Si en verano es la mini denim la que más vemos en los looks de las expertas, a partir de septiembre serán las opciones de largo midi las que ocuparán un lugar destacado en el armario. En color azul índigo, y con abertura delantera, se trata de un modelo ideal para alargar de manera visual la longitud de las piernas pero, además, para integrar incluso en los estilismos más formales. Gracias a su aspecto sencillo y en cierta medida sobrio, puede encajar a la perfección con una camisa blanca para acertar en un look de trabajo. En la firma proponen animar la prenda con un top estampado, jersey de cuello alto y bolso azul.

Las tendencias no faltan en la colección de la nueva temporada: las vemos en las sandalias de tiras acolchadas, pero también en los colores, donde se combinan tonalidades neutras como el azul marino o el negro, con otras más luminosas, incluso los tonos pastel aparecen en algún que otro bolso. Por supuesto, no faltan los estampados. En lugar de las ubicuas flores o los típicos cuadros, la marca propone romper con lo más convencional con prints de aire abstracto idóneos para actualizar en cuestión de segundos el más previsible de los estilismos. Los conjuntos dos piezas de hechuras relajadas, la superposición de prendas y el contraste de estilos en conjuntos tan audaces como cómodos, definen también esta colección pensada para el final del verano. Como novedad, no pierdas de vista las chaquetas cruzadas, el relevo del cárdigan de punto que funciona con faldas, vaqueros o sobre vestidos fluidos. Cuando se acabe el verano, al menos podremos consolarnos con estas novedades en materia de moda que trae consigo la nueva temporada.