'Pop orange': el color que alegrará tus looks post-vacacionales se lleva en vestidos, camisas ¡y hasta en las uñas!

Como cualquier tendencia, el naranja brillante o pop orange, empezó a verse de manera puntual. Primero en algunos desfiles (gracias Jacquemus) y en el Street Style, después en los looks de alfombra roja más especiales y en el armario de celebrities amantes de la moda, como Ester Expósito, una de las primeras en decir sí a este alegre color. Poco a poco, ha ido ampliando su presencia hasta convertirse en la tonalidad estrella del verano de 2021. Si el año pasado hablábamos del lila, esta vez sin duda ha sido el naranja el hit de estilo más llamativo. Lo mejor, esta apuesta cromática no desaparecerá del armario cuando termine la temporada, la pasarela y las propuestas new season de tus marcas preferidas confirman que el naranja también tiene un sitio asegurado en el armario más allá de septiembre.

Como es obvio en esta época del año, el naranja se ha visto mucho dentro de la categoría de moda de baño. Los bikinis efecto bronceador han conquistado a las expertas más exigentes, que han apostado por clásicos de siempre, renovados gracias a esta atípica tonalidad. Porque, reconozcámoslo, el naranja, al menos hasta ahora, no ha gozado de un protagonismo habitual en los looks de calle, es uno de esos colores poco frecuentes en el armario ya que parece más difícil de llevar de lo que realmente es. Modelos, estilistas y prescriptoras nos dan las claves para rendirnos al naranja. Si eres amante de las mezclas audaces, atrévete a combinarlo con otros tonos saturados, como el verde, el azul klein o el rosa fucsia, la opción escogida por la modelo Iris Law, una de las enamoradas del cárdigan naranja de Jacquemus, combinado a juego con un bolso del mismo tono.

Como alternativa a ese mix de colores atípicos, siempre puedes optar por introducir este tono en conjuntos básicos, una fórmula de estilo muy repetida en el Street Style. Algunas expertas se decantan por proporcionar un nuevo aire a vaqueros, shorts de punto o bermudas de lino con prendas pop orange. No obstante, la manera más fácil y discreta de rendirse a la tendencia es a través de los accesorios, ya sea con joyas de abalorios con detalles en naranja, con bolsos o sandalias, una opción muy vista en las grandes capitales de la moda.

El éxito de este color es tal que incluso se ha convertido también en tendencia beauty. Esta temporada, los colores pastel han quedado atrás ensombrecidos por la luminosidad de los diseños fantasía y los colores vibrantes. La estilista danesa Emili Sindlev, gran amante de las mezclas de colores sorprendentes, lleva tiempo apostando por el naranja, no solo en sus looks de calle y de playa, también a la hora de presumir de manicura, como se aprecia en la imagen superior.

El 'pop orange' sobrevive al verano

Sobre la pasarela, el naranja reafirma su éxito. En la temporada de verano lo vimos en el desfile de sellos como Versace, Valentino o Altuzarra, entre otros y de cara al otoño, su presencia en las colecciones de las grandes casas de moda nos da la pista definitiva para afirmar que este color no desaparecerá después de las vacaciones.Por ejemplo, Virgil Abloh, en su colección para este Otoño/invierno en Off White, propone un total look naranja formado por un vestido de terciopelo con escote palabra de honor y unos zapatos del mismo tono que constrastan con los maxipendientes en azul. Mirando en la plano asequible, firmas como Zara incluyen entre sus últimas propuestas una amplia variedad de diseños con el naranja como protagonista. Va a ser complicado resistirse a esta alternativa luminosa apta para todos los estilos.