La diseñadora del vestido de pedida de Belén Corsini nos cuenta todos los detalles

Semanas después de darse el "sí quiero" con Carlos Fitz-James Stuart, convirtiéndose así en condesa de Osorno, Belén Corsini desvelaba uno de los looks más especiales de su historia de amor: su vestido de pedida. Un diseño al tobillo, con el siempre favorecedor escote halter y con el estampado más atemporal de todos, las flores. Se trataba de una pieza de Andrea Mateache, creadora detrás de la firma Matelier, con quien hemos hablado para descubrir cómo se ideó este vestido, uno de los más elegantes de la temporada.

- 10 vestidos de pedida ideales que puedes reutilizar todo el verano

De un tiempo a esta parte, el vestido de pedida tiene un papel muy relevante en la preparación para la boda. Suele anticipar el estilo que la novia elegiría después en el gran día, aunque también supone una oportunidad para llevar tendencias más atrevidas que, en ceremonías clásicas, no tendrían cabida en el enlace. En el caso de Belén Corsini, quien el 22 de mayo se casó con uno de los looks más especiales del año -obra de Cristina Martínez-Pardo Cobián, fundadora de Navascués-, sí sirvió de anticipo de lo que elegiría frente al altar: un diseño sencillo pero con toques especiales y de plena tendencia.

Con "escote halter con volantitos y falda ceñida con volante entretelado" y enteramente "confeccionado en gasa estampada", tal y como define su creadora, el vestido de pedida de Belén refleja el estilo sobrio y elegante, al tiempo que actual, que define el armario de la condesa de Osorno. Y es que, en una fecha tan especial como es la pedida, optar por un look que refleje tu personalidad es fundamental. Así lo hizo, por ejemplo, Lucía Bárcena -quien dijo sobre su vestido: "no puede ser más yo", y según explica Andrea Mateache, priorizar el estilo propio por encima del dress code, es fundamental.

El mejor consejo para tu vestido de pedida

"Yo no soy muy seguidora de los protocolos en cuanto a looks especiales se refiere y menos en un día tan personal como este… Creo que lo más importante es verte guapa y sentirte tu misma", nos cuenta la modista. Para poder crear esos diseños acordes al carácter de cada chica, resulta muy importante conocerla. De ahí partirá el diseño. "El proceso creativo con cada una de las personas que entra en el Atelier es único. Me encanta conocer a clientas nuevas, ¡con algunas hasta acabamos siendo amigas! (se ríe). Me divierto muchísimo y me hace mucha ilusión verlas felices con el resultado, así que en realidad la experiencia es genial con todas. Con Belén fue así", revela.

Lo que sí debes tener en cuenta

Solo así pueden conseguirse diseños tan especiales como los de Andrea, quien también ha vestido recientemente a María Fernández-Rubíes y Marta Pombo. Y aunque la diseñadora apueste por la libertad estilística, hay algo que sí deberías tener en cuenta si quieres un vestido a medida: los tiempos de diseño y producción. "A cada clienta tenemos que verla tres veces: el día que elige el modelo y tomamos sus medidas, el día de la prueba y el día de la entrega", explica. Con eso en mente, el resto queda libre a la imaginación... y a la creatividad de la diseñadora, de la que surgen vestidos tan bonitos como el de Belén Corsini.