Las chicas bajitas como Emma Roberts eligen este tipo de vaqueros anchos

Si bien los vestidos de flores y las blusas románticas forman parte habitual del vestidor en clave preppy de Emma Roberts, la actriz también confía en la versatilidad de los vaqueros cuando quiere acertar con un look de diario fácil pero no simple. La intérprete ha sido fotografiada por las calles de Nueva York con la mezcla recurrente para esos días en los que no sabes qué ponerte, sin embargo ha conseguido dotar al estilismo de un aire diferente gracias a un calzado muy especial. Además, si creías que los tejanos anchos no favorecen a las chicas bajitas, la última apuesta de Emma Roberts te hará cambiar de idea.

¿Qué tipo de vaqueros anchos elegir si mides en torno a 1,60 metros? Emma Roberts tiene la respuesta a esta pregunta. La actriz mide 1,57 metros y sabe de sobra qué prendas le favorecen más. No duda en abrazar las tendencias, pero siempre apostando por alternativas que juegan a favor de su cuerpo. En el caso de los tejanos holgados, apuesta por modelos de talle alto, un corte que destaca el cuerpo y ayuda a alargar visualmente la longitud de las piernas. Igualmente, la prenda presenta un bajo que se eleva unos centímetros por encima del tobillo, un detalle perfecto para bajitas. A diferencia de los modelos de tiro bajo, que pueden acortar el cuerpo, este tipo de apuestas sientan genial a las chicas de menos altura. Además, para estilizar más la figura, la actriz opta por combinar los tejanos con una camiseta blanca que luce por dentro de los jeans, otro truco de estilo práctico para llevar bien los vaqueros más cómodos del armario.

Dada su versatilidad, los vaqueros se pueden combinar con cualquier tipo de calzado, del más desenfadado al más sofisticado. Emma Roberts se decanta por un diseño intermedio con unas sandalias de tacón cómodo de Reformation. Se trata del modelo Joey, de inspiración minimalista y tacón bajo de menos de dos centímetros (según indican en la marca, tiene una altura de 1,5cm); una creación ideal para introducir un toque de tendencia a un look sencillo que nunca pasa de moda.

Tampoco renuncia a los pitillo

Rendirse a los populares vaqueros anchos no implica relegar los diseños pitillo al fondo del armario. De vez en cuando, la actriz de American Horror Story recupera este clásico sofisticado, apto también para el verano. En el pasado mes de julio, la actriz se rindió a esta apuesta pero, siguiendo el truco de estilo para chicas bajitas, optó por doblar el bajo para dejar el tobillo al descubierto. Durante estas semanas de calor, Emma combina los pantalones skinny con unas sandalias de plataforma de Salvatore Ferragamo y un top de punto en color blanco. Un conjunto en apariencia sencilla donde, una vez más, hay que prestar atención a los detalles.