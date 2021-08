Paula Echevarría se apunta al vestido camisero más buscado del verano 2021

La forma más fiable de medir el éxito de una tendencia no es otra que analizar el número de apariciones en las calles... o las playas, ahora que es verano. Así, hemos podido confirmar que los shorts han sido relevados, en las costas más exclusivas, por el dúo camisa básica y bikini; que los capazos se han encontrado con un gran competidor, la bolsa de rafia; y que hay un vestido camisero que, según las influencers, no puede faltar en tu maleta de vacaciones. Con el estampado bohemio de las kurtas indias y en muchos colores diferentes -todos ellos con 'efecto bronceador'-, estos diseños se han colado en los armarios de referencia, incluido el de una de las españolas más seguidas: Paula Echevarría, quien aprovechaba sus vacaciones en Marbella para estrenar esta prenda disponible en muchas tiendas (¡mercadillos de playa incluidos!).

La tierna imagen que Paula Echevarría compartía desde tierras marbellíes, en la que aparecía muy sonriente junto a su pareja, Miguel Torres, y al bebé de ambos, Miguel Jr., servía no solo para confirmar la felicidad de la intérprete, sino también como una prueba más -quizá la que más "me gusta" haya acumulado- de cuál es el vestido del verano 2021. Se trata de un diseño de silueta camisera, largo y un estampado muy concreto de inspiración hindú que el pasado verano vimos extenderse en forma de pareo, pero que esta temporada se ha trasladado a los vestidos. El de Paula, en concreto, pertenece a la firma Dharma y está rebajado de 49,99 a 34,99 euros en una de sus tiendas de referencia, Cool The Sack. Ella eligió la combinación de amarillo plátano con burdeos, sin embargo, en otras tiendas encontrarás modelos similares en diferentes colores.

De hecho, aunque Dharma fue la marca que en 2020 arrasó con los pareos y las camisas del mismo estampado, este año ha sido Basyco Jérez la firma que ha convencido a la mayoría de las influencers a apuntarse al vestido más hippie de los últimos tiempos. Su vestido se llama Varenna, es algo más sencillo que el de Paula -su silueta camisera es implemente recta y abotonada, mientras que la de la actriz incorpora una lazada en la cintura y un volante en el bajo- y cuesta 29,99 euros. Han sido muchísimas las chicas que lo han elegido para sus vacaciones de verano, especialmente en la costa, donde sin duda es una prenda todoterreno, de esas que puedes llevar a la playa solo con el bikini y unas chanclas, pero también a una cena, combinado con un cinturón y unas sandalias de tacón.

Aunque puedes comprar el vestido online en las mencionadas tiendas, si prefieres probártelo -es bastante largo, aunque siempre puedes acortarlo con un cinturón-, debes saber que posiblemente lo encuentres en tu destino de vacaciones: en Ibiza, Cádiz o Alicante, por ejemplo, te será muy fácil localizarlo en los tradicionales mercadillos hippies, donde también suele estar disponible otro vestido que ha arrasado este verano, el de la foto inferior, con estampado de flores, tirantes ajustables y escote en la espalda. Incluso en Madrid, en el mercadillo de Los hippies de Goya, podrás comprarlos.