De la playa al asfalto: 10 formas de llevar el vestido de verano en la ciudad

Puede que hayas terminado ya tus vacaciones pero el verano todavía no ha terminado. Los imprescindibles del equipaje estival pueden tener cabida también en el día a día en la ciudad. Incluso los bañadores y bikinis pueden reciclarse en look urbanos, uno como body y otro combinado con camisas, el gesto de tendencia que arrasa. Sin embargo, lo más sencillo es dar un nuevo aire a los vestidos de verano. Para saber cómo llevarlos con acierto más allá de las mezclas playeras, fichamos las fórmulas de estilo preferidas de las expertas del Street Style, opciones perfectas para acertar de lunes a domingo y fáciles de adaptar tanta a planes informales como a ocasiones en las que te apetece apostar por un look algo más elaborado y especial. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 vestidos de verano ideales para llevar de la playa al asfalto.

