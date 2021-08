En pijama a la calle: ¿te atreves con la nueva tendencia cómoda que ha desterrado las mallas de ciclista?

Cuando las camisas fluidas de inspiración pijamera y los vestidos lenceros empezaron a irrumpir en el Street Style hace ya varios años, pocos podían prever que esta microtendencia limitada a los armarios de las expertas en moda más exigentes se convertiría en todo un hit de estilo, llegando a actualizar el guardarropa de anónimas del mundo, amantes de la comodidad y la estética cool que proporcionaban estas mezclas relajadas aprobadas por expertas como Victoria Beckham o Gigi Hadid. Ahora que el espíritu informal de las prendas comfy popularizadas durante la cuarentena se ha impuesto en la calle, no es de extrañar que los diseños pijameros vuelvan a ocupar un lugar cada vez más destacado en los conjuntos de estilistas, modelos y prescriptoras.

El estilo pijamero de 2021 está muy próximo al armario casual. De Nueva York a Copenhague, las chicas que se han rendido a esta prometedora tendencia lo tienen claro, no hace falta llevar mallas de ciclista ni chándal para sucumbir a la comodidad. Formado por una camisa de líneas amplias de manga larga o corta y unos shorts tipo bermudas de talle alto y cintura elástica, este particular dos piezas ha conquistado a modelos como Karlie Kloss. La top, fotografiada hace unos días por las calles de Nueva York, se decantó por un look de The Frankie Shop en color malva, una apuesta que completó con unas sandalias tipo pala de Saint Laurent, perfectas para mantener la estética desenfadada del vestuario.

Otra experta en moda que ha dicho sí al look más cómodo del verano es Chiara Ferragni. A su paso por el Festival de Cannes, la italiana apostó por una versión estampada de Louis Vuitton y, coincidiendo con Karlie Kloss, encontró en las sandalias planas sus mejores aliadas. En su caso, al lucir el bikini debajo de la camisa, el estilismo adquiría un aire más playero que urbano, demostrando las variadas posibilidades que ofrece esta versión informal del look pijamero. A diferencia de los colores neutros de los pijamas, esta apuesta apta para el asfalto se presenta en algunas de las tonalidades de tendencia: naranja sorbete, rojo cereza, azul, amarillo pastel...

La influyente experta en moda Pernille Teisbaek fue, una vez más, de las primeras en abrazar esta tendencia. En su caso, la hemos visto con varios looks diferentes, uno más sobrio en azul cielo y otro en naranja. La fórmula de estilo vuelve a repetirse porque completó la mezcla con calzado cómodo y sin grandes accesorios más allá de unas gafas de sol. Además, proporcionó otro toque de tendencia al look al lucir la camisa semiabotonada, un gesto aprobado por las estilistas perfecto para dotar al conjunto de un aire desenfadado.

En las calles de París, la influencer española Alexandra Pereira también se dejó ver con un conjunto de camisa y bermudas de The Frankie Shop, un sello que ha conseguido viralizar estas coloridas apuestas. Rindiéndose al contraste cromático, añadió un bolso y unas sandalias acolchadas de Bottega Veneta en azul pastel a su look rojo intenso, demostrando que en verano hay vida más allá del recurrente binomio de vaqueros y camiseta blanca.