Alerta FASHION: vaqueros con flores, la tendencia que adelantaron las francesas y tú querrás en otoño

Aunque todavía queda (mucho) verano por delante, las firmas ya han lanzado avances de sus próximas colecciones, adelantando así qué prendas llevaremos en otoño... o antes. Y es que es complicado resistirse a las apetecibles propuestas de nueva temporada. De ahí que surjan tendencias como las americanas de colores -ideales para vestir bien en días de calor-, la combinación de camisa amplia y top de bikini, o los vaqueros con flores, una propuesta que adelantaron las francesas y que ahora Zara se ha encargado de confirmar.

La tendencia que adelantaron las francesas

De mano de francesas como Julie Sergent Ferreri, en la imagen, la firma parisina Sandro arrasó en primavera con unos vaqueros acampanados bordados con margaritas. A pesar de su precio, 225 euros, se colaron en muchísimos armarios. ¿La razón? Aparte de sentar genial -es una silueta que estiliza mucho las piernas-, el detalle de las flores es una forma ideal de reinventar ese gran básico que son los jeans. Además, este año los pantalones estampados están viviendo un auge sin precedentes, con lo que era casi natural que Zara, la firma que confirma todas las tendencias en nuestro país, terminara por lanzar su propio modelo.

Así ha sucedido: entre las piezas de nueva temporada, donde encontramos faldas que ya se han convertido en virales y muchas propuestas inspiradas en los pañuelos, la marca emblema de Inditex ha incluido unos vaqueros con flores, estampadas en este caso, que mantiene la silueta acampanada de los jeans que arrasaron entre las francesas. Sin embargo, en este caso el bajo es cropped, más fácil de llevar con zapatillas o sandalias planas. Cuestan 29,95 euros y todavía están disponibles en un amplio abanido de tallas, de la 32 a la 44, en su página web.

Las españolas que más saben ya han estrenado la tendencia que arrasará en otoño

María Fernández-Rubíes fue una de las primeras en apuntarse a la tendencia de los vaqueros de flores, también con el modelo de Sandro, que llevó allá por mayo con un top básico blanco y una sobrecamisa azul. "De los looks por el que más me habéis preguntado 💙", decía entonces, confirmando el éxito de esta pieza entre sus seguidores. Recientemente, la artista Paula Baset compartía su combinación con unos vaqueros bordados, de corte culotte esta vez. Incluso Sara Carbonero se ha apuntado a los jeans estampados, aunque la periodista prefirió un modelo de Stella McCartney decorado con estrellas, una opción más roquera pero que, del mismo modo, anticipa que los próximos vaqueros de tendencia no serán lisos.