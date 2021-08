La americana de verano, la prenda clave para crear un look elegante cuando hace calor

La americana ha multiplicado su versatilidad en los últimos tiempos, dejando de estar relegada a los conjuntos de trabajo para colarse en todos tipo de looks. La hemos visto incluso lucirse sobre sudaderas, el gesto de tendencia que arrasó el pasado invierno. En los meses de calor, la blazer también te permitirá construir todo tipo de conjuntos, pero es especialmente útil para esos días en los que buscas un look más formal. En el Street Style, las expertas en moda no renuncian a esta chaqueta todoterreno, que se adapta a la temporada a partir de nuevos colores, fórmulas de estilo y estampados. Desde los luminosos diseños en rosa o verde hasta los modelos estampados o los de corte cropped, hay muchas opciones pensadas para acertar con tu look cuando tengas que seguir un código de vestuario algo más elaborado. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevar americana en los días de sol.

