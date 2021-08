El truco de las nórdicas para ahorrar en tendencias que arrasará a partir de septiembre

Su codiciado estilo rivaliza con el imitado effortless francés, pero a diferencia del amor por los básicos de las parisinas, las expertas en moda nórdicas adoran arriesgar. No se asustan ante las novedades menos convencionales e innovan con las fórmulas de estilo más inesperadas, creando un código propio convertido hoy en día en epítome de lo cool. En pleno verano, adelantan una tendencia que promete arrasar cuando pasen las semanas de calor, porque ellas van siempre un paso por delante en materia de moda pero, además, las temperaturas suaves en países como Dinamarca o Suecia, nos llevan a viajar allí para fichar las primeras tendencias de la próxima rentrée.

Si te gusta seguir a modelos, estilistas o prescriptoras nórdicas en las redes sociales, es posible que ya hayas detectado esta prometedora tendencia. Combinar en un mismo look sujetadores o cropped tops junto a camisas anchas de aire masculino es el hit de estilo del momento. Una apuesta perfecta para ahorrar en tendencias apostando por prenda que todas tenemos en el armario. La experta en moda Pernille Teisbaek se decanta por la versión minimalista con un look en tonos neutros donde la prenda superior propia del armario working se combina con un top beis de punto y unos pantalones de vestir de tiro alto, un conjunto que ella lució, tal y como explicó en el texto que acompaña a la imagen, para asistir a algunas reuniones de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de trabajos esta mezcla resultaría demasiado informal, así que nada mejor que apostar por ella para sorprender con looks urbanos diferentes.

La también danesa Emili Sindlev dice sí a esta fórmula pero llevándola a su terreno, es decir, a las mezclas coloridas. En su caso, recicla la parte superior de un bikini naranja de escote asimétrico, un truco que nos encanta para dar una nueva vida al traje de baño más allá del verano. Una camisa blanca oversize y unos pantalones anchos con bolsillos funcionan como el contrapunto de este atípico conjunto veraniego. Por otro lado, la modelo sueca Elsa Hosk también se decanta por este mix abrazando la mezcla de estilos. ¿Cómo? Incorporando un sujetador deportivo básico a un look relajado donde la camisa masculina en clave XL se convierte en la protagonista de la apuesta.

También con americana

Además de con camisas anchas, el sujetador o cropped top también se lleva con americana. Así lo hemos visto en el Street Style y la pasarela, donde estas dos prendas en apariencia opuestas se dan la mano para construir estilismos audaces no aptos para chicas tímidas. En el desfile de Versace para esta temporada proponen jugar con la mezcla cromática más luminosa al combinar un top verde vibrante con una americana con hombreras en azul klein. La firma italiana Etro, fiel a su estética boho, también se suma a la tendencia de blazer y sujetador, un look que Jacquemus ya propuso hace varias temporadas.