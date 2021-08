El look con escote fantasía de Margot Robbie o cómo vestir de blanco y sorprender

Las vacaciones de verano tendrán que esperar para Margot Robbie, que se encuentra en plena promoción de The Suicide Squad, donde volverá a ponerse en la piel de Harley Quinn. Si hace unos días la veíamos acudir a una entrevista con un minivestido con el estampado andaluz más internacional, ahora en el estreno de la película en Los Ángeles, la actriz ha vuelto a confiar en su marca de cabecera desde hace ya varios años, Chanel. Esta vez, la intérprete ha conseguido lo más difícil, sorprender con un vestuario blanco total de aires minimalistas, donde los guiños a las tendencias son tan limitados como llamativos.

La estilista Kate Young, una de las más influyentes de Hollywood y con quien Margot trabaja desde hace años, ha sido la artífice de este conjunto veraniego en clave sofisticada. A primera vista se podría identificar como un mono blanco, sin embargo se trata de tres prendas independientes. Por un lado, encontramos un pantalón de tiro alto y líneas holgadas que añade un cinturón joya como único elemento ornamental. Lo más llamativo del look es, sin embargo, el top cruzado. Un diseño construido en torno a un original escote fantasía, donde se combinan aberturas con un favorecedor cuello halter rematado con joyas. Debajo de esta propuesta, se completa el look con un body ajustado también de color blanco, un diseño segunda piel que se ciñe por completo al cuerpo de la actriz. Como decíamos, Chanel es la firma detrás de este conjunto, perteneciente a la colección Crucero 2022. Como toque final, la estética monocolor se mantiene con unas sandalias de tiras de By Far.

Con unos pendientes en forma de corazón que dotaban al rostro de cierta luminosidad, Margot ha culminado este estilismo de alfombra roja con un maquillaje inspirado en la década de los noventa. Así lo ha explicado su maquilladora Pati Dubroff en sus redes sociales al definir el look de belleza como un maquillaje "al estilo supermodelo de los 90". Una vez más, como suele ser habitual en sus apariciones públicas, ha optado por llevar el pelo suelto, peinado con raya central, acentúando la belleza natural de la actriz.

Además del estreno de The Suicide Squad, la intérprete puede presumir de proyectos profesionales en el horizonte. Acaba de terminar la película Untitled David O. Rusell, una comedia de época, y está inmersa en el rodaje de Babylon, donde compartirá pantalla con Brad Pitt. Además, también grabará proximamente la película de Barbie, un esperado film dirigido por Greta Gerwig que parte de la premisa de la famosa muñeca expulsada de Barbieland por no ser demasiado perfecta.