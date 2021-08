No estás preparada para la colección de ropa que los protagonistas de 'Friends' acaban de desvelar

Es curioso cómo 27 años después de la emisión del primer capítulo de Friends, todo lo que tiene que ver con la serie es motivo de entusiasmo y emoción para sus millones de fans alrededor del mundo. Hace unos meses sus protagonistas se volvieron a reunir en el que es ya uno de los momentos históricos de la televisión global. Habían pasado 17 años desde que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Marc LeBlanc no se sentaban juntos frente a la cámara y, claro, se convirtió en el acontecimiento televisivo más esperado del año. Pero como para los seguidores de la serie estadounidense nunca es suficiente, ahora los actores tienen una sorpresa más para ellos. ¿Soñabas con una colección de ropa y accesorios inspirada en las frases más icónicas de Friends? Aquí la tienes.

La colección de ropa y accesorios de 'Friends' que arrasa

Con la línea de maquillaje inspirada en la serie como precendente triunfador, una colección de ropa y accesorios anunciada por sus propios protagonistas no iba a ser menos. Así, los actores de la icónica Friends han abordado las redes sociales para comunicar su lanzamiento que, además, tiene fines benéficos: "Para que lo sepáis... NO lo habíamos dejado 🙄⁣", escribía Jennifer Aniston bajo la foto que ha dado la vuelta al mundo. En ella, la actriz luce una gorra con dicha frase, una de las más pronunciadas a lo largo de la serie: "I know" (lo sé). Además, la combina con una sudadera lila (42 euros aproximadamente) con otra icónica frase de Monica Geller. "Emocionada de mostraros algunas de las primeras piezas de merchandising de la historia de Friends 👏🏼. La mitad de las ganancias obtenidas por este lanzamiento de edición limitada irán destinadas a Americares, una organización que adoro", escribía Jennifer Aniston. Dicha organización promueve cuidados médicos, también en términos de salud mental, a las comunidades más afectadas por la COVID-19.

Otra de las palabras más míticas, conocida por todos los seguidores de la serie, es "langosta". Palabra que David Shwimmer luce en su camiseta, donde también aparece una silueta de Ross y Rachel besándose (34 euros aproximadamente). "Estoy superemocionado de compartir la primera colección de edición limitada del reparto, la cual muestra algunos de los momentos y las frases del show", escribía quien interpretara a Ross Geller. Además, David comenta en el texto que es solo el primer de tres lanzamientos que se pueden comprar en represent.com/friendds. "Espero que la disfrutéis", concluía antes de informar acerca del destino de los fondos obtenidos por su parte. "La mitad de los beneficios irán destinados a una organización que me importa mucho. The Rape Foundation aporta tratamiento a las víctimas, adultos y niños, así como prevención y programas de educación".

Por supuesto que Courteney Cox también forma parte de esta bonita iniciativa. Para ello, la actriz de Monica Geller ha aparecido con una de las camisetas (26 euros aproximadamente) que, con toda seguridad, será de las más vendidas. En ella, aparece una ilustración de todos sus protagonistas frente a la icónica fuente, acompañada de la frase de la canción: "I'll be there for you". En el texto, Courteney explica: "Emocionada de enseñaros algunas de las primeras piezas de merchandising de Friends 👏🏼. La mitad de los beneficios que obtenga irán destinados a EBMRF, una organización de Los Ángeles que me toca el corazón", explica. "Se dedican concienciar y recaudar fondos para pacientes con epidermólisis bullosa, una enfermedad rara y genétia de la piel". También Lisa Kudrow, Matthe Perry y Marc LeBlanc se han unido a esta iniciativa que va a encantar a los fans de la inolvidable serie.

Las prendas ya están a la venta pero, según informan desde la propia página web, los envíos no se producen hasta el próximo día 23 de agosto.