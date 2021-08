Belén Corsini desvela el look de su pedida: vestido de margaritas y pendientes XL

El pasado 22 de mayo los condes de Osorno pusieron el broche de oro a su historia de amor dándose el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima que tuvo lugar en el emblemático palacio de Liria. Sin duda, este enlace ha sido uno de los más comentados de la temporada, y el vestido de la novia dio mucho que hablar. La siempre elegante Belén Corsini confió para su gran día en la casa española Navascués, y lució un impecable vestido de líneas minimalistas totalmente sofisticado y acorde a las tendencias actuales. Este look corrió como la pólvora en redes, generando numerosos comentarios positivos y reafirmando a la novia como una de los referentes de moda en nuestro país a día de hoy. Desde entonces, ha asistido a un par de eventos familiares con impecables estilismos de invitada que nos han conquistado por completo, pero hasta hace unas horas no habíamos descubierto uno de sus diseños más especiales: el que llevó en su pedida de mano.

Un look perfecto para un día inolvidable

Tanto Belén como su marido, Carlos Fitz-James Stuart, se han caracterizado siempre por su discreción, por lo que no sorprendió que decidieran mantener los detalles sobre su pedida en la intimidad. Sin embargo, ahora, cuando han pasado varios meses del evento, han querido compartir unas imágenes que desvelan el esperado look de la por aquel entonces prometida. Ha sido Matelier, la firma del vestido, la encargada de publicar estas fotografías en las que Belén posa junto a, como ellas mismas dicen entre risas, su diseñadora favorita. Lo cierto es que no es la primera vez que vemos a la joven vestir de esta marca española, por lo que sin duda le encanta.

Un estampado atemporal

En esta ocasión eligió un delicado vestido muy fiel a su estilo personal de aires primaverales, acorde a la temporada en la que tuvo lugar la cita. Se trataba de un favorecedor diseño creado en exclusiva para ella, de escote halter -detalle que estiliza totalmente y afina los brazos-, corte a la cintura y falda midi ceñida rematada con un volante. Estaba confeccionado en un ligero tejido de gasa en verde oscuro decorado con estampado de pequeñas margaritas blancas.

Belén completó el look con unas sandalias doradas de estilo minimalista, un bolso de mano de rafia y maxipendientes en forma de fresa que se apreciaban a la perfección gracias a la coleta alta en la que recogió su melena. En cuanto al look de belleza, abogó como es habitual en ella por un maquillaje muy natural y luminoso, con colorete suave y labial rosa.