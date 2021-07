El look de concierto de Sara Carbonero con vaqueros de estrellas y top sin mangas

A pesar de que seguimos viviendo una situación excepcional, parece que, poco a poco, vamos volviendo a recuperar algunos de nuestros planes preferidos, como los conciertos de verano al aire libre. Estos días tienen lugar en Madrid las conocidas como Noches del botánico, que no se ha perdido Sara Carbonero, lo cual no nos sorprende ya que la periodista tiene una relación muy especial con la música. En las últimas horas ha compartido una fotografía junto al grupo Viva Suecia que nos ha permitido también descubrir su perfecto look de concierto, protagonizado por dos básicos de fondo de armario muy fieles a su estilo personal. Analizamos las claves del relajado y cómodo conjunto y te proponemos una alternativa para que puedas imitarlo.

Los básicos que siempre funcionan

"Qué buen rato" o "Momento fan" han sido algunas de las frases que ha escrito Sara acompañando esta imagen en la que posa sonriente junto a los artistas. Para el concierto, optó por lucir un sencillo top de canalé con cuello redondeado y sin mangas, una prenda que adoran las supermodelos americanas y que también ha seducido recientemente a María Pombo. Ha combinado este básico con un vaquero que reafirma su adiós a los pitillo, un modelo ancho de tiro alto que aporta una dosis extra de originalidad gracias a su estampado.

COPIA EL LOOK DE SARA CARBONERO

Está confeccionado en un tejido azul de efecto desgastado decorado con grandes estrellas blancas, un patrón de lo más roquero. La clave de estos estilismos básicos es incluir pequeños detalles que marquen la diferencia, ya sea a través de prints como este o accesorios como el cinturón de piel a contraste y los múltiples colgantes. Aunque no hemos podido ver con qué calzado ha rematado Sara, lo cierto es que se trata de una combinación tan versátil que bien podría llevarse con deportivas, botines o incluso sandalias de taconazo.

Completa el total look

Tanto le gusta a la periodista esta fórmula que también tiene la camisa a juego con los pantalones, una prenda confeccionada en el mismo tejido vaquero con estampado de grandes estrellas blancas. Se la vimos el pasado marzo durante la grabación de uno de sus programas de radio, y previsamente se la había llevado a Rusia en verano de 2018, hasta donde viajó con motivo del mundial de fútbol.