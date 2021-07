Zara reedita el vestido lila superventas que unió a Sara Carbonero y Tamara Falcó

Si algo funciona, ¿por qué no repetirlo? Lo hacen en Saint Laurent con sus chaquetas de esmoquin, Victoria Beckham con sus pantalones split... y también Zara con las piezas best sellers de cada temporada. El vestido de flecos (que llevó Marta Ortega en la semana de la Alta Costura de París) o los conjuntos de punto son algunos ejemplos de este fenómeno que ahora vuelve con uno de los diseños más buscados del pasado verano: el vestido lencero lila que unió a Sara Carbonero y Tamara Falcó (y a otras tantas chicas que no pudieron resistirse a comprarlo). Inditex lanza no una, sino dos nuevas versiones de esta prenda tan favorecedora.

- Largo, 'midi' o corto: encuentra tu vestido bordado ideal

El vestido viral que unió a Sara Carbonero y Tamara Falcó

Son dos refentes de moda de nuestro país -de hecho, ambas forman parte del ránking de las mujeres mejor vestidas según los españoles-, aunque sus estilos tiene poco en común. Mientras Tamara es más clásica y, generalmente, prefiere las prendas sencillas y fáciles de combinar, Sara suele apostar por looks bohemios con prendas más rompedoras, combinadas, eso sí, con básicos. Sin embargo, el verano pasado vimos como sus armarios conectaban gracias a, no podía ser de otro modo, Zara y un vestido lila que se volvió viral. De silueta lencera, con acabado satinado y de un tono realmente favorecedor cuando estás bronceada, esta pieza súper asequible (costaba menos de 20 euros en rebajas) arrasó en las tiendas. Por ello no extraña que la firma busque repetir exitazo esta temporada con dos nuevos diseños similares.

Nueva versión #1: con flores

A pesar de que acaba de presentar el primer capítulo de su colección de Otoño/invierno 2021-2022, Zara también sigue lanzando piezas de verano entre sus novedades. Y los vestidos lenceros tienen un papel muy destacado en esa sección. Entre estos, hay un modelo lila con flores rosas (29,95 euros) que recuerda al diseño que el año pasado arrasó, sobre todo por el fruncido en el pecho. Este detalle consigue que la pieza siente mejor -tanto a chicas con mucho pecho como con poco- y lo hace más cómodo que los modelos con escote cascada, el que suelen llevar los slip dresses.

Nueva versión #2: el 'slip dress' que nunca pasa de moda

Pero si prefieres un vestido lencero lila más clásico, también lo encontrarás entre las novedades de la firma emblema de Inditex. Con escote en la espalda, silueta fluida y largo hasta el tobillo, es una pieza que solo cuesta 29,95 euros y que con zapatillas o sandalias planas, te soluciona el look para cualquier plan de verano, pero que perfectamente podrías reciclar en una boda u otra fiesta, si lo llevas con taconazos. Y es que los slip dresses tienen ese poder: son, junto al little black dress, una apuesta segura en prácticamente cualquier situación. De ahí que iconos como Kate Moss lo adoraran hace casi 30 años y que, a día de hoy, siga entre los favoritos de Sara Carbonero, Tamara Falcó o Zara.