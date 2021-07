El proyecto más especial de Daniela y Martina Svedin junto a Beltrán Lozano y Gerard Sabé

Los recuerdos más bonitos, sobre todo en verano, nacen a orillas del mar, con lo que no extraña que Daniela Figo y Beltrán Lozano hayan elegido una campaña filmada bajo la luz mediterránea para debutar juntos profesionalmente. La hija mayor del exfutbolista Luis Figo y la modelo Helen Svedin comparte por primera vez proyecto con su novio, el modelo Beltrán Lozano, primo del rey Felipe VI. La pareja, que desde principios de año se regala muestras de cariño constante, presenta una selección de joyas de la firma Rabat, y lo hace muy bien acompañada: con Martina Figo y Gerard Sabé en unas imágenes que evocan lo mejor de unas vacaciones de amigos en la Costa Brava.

La genética de sus padres les ha regalado a Daniela y a Martina belleza, pero también elegancia. Así lo han demostrado las dos hermanas de 22 y 19 años en esta campaña para la icónica firma de joyas, referente del lujo de nuestro país. Las dos chicas posan con exclusivas piezas de piedras de gemas de colores en la gama cromática del verano (lapislázuli, topacio azul, turmalina rosa...) y de diamantes.

Precisamente esas últimas son las piedras preciosas que luce Daniela en la que, sin duda, es la foto más esperada: su primera campaña junto a Beltrán Lozano, con quien solo lleva saliendo unos meses, pero ha sido un tiempo más que suficiente para convertirse en una de las parejas del momento. El modelo, de 28 años, fue quien confirmó la relación el pasado enero cuando compartió una imagen de su escapada con Daniela a Baqueira Beret. Desde entonces, se les ha visto juntos en otros viajes, algunos de ellos en coche, tal y como recrea esta nueva campaña.

Coincidiendo con la apertura de una nueva boutique en Ibiza, junto al icónico Café Montesol, la firma de joyas escogía otra localización mediterránea, el hotel La Malcontenta en Palamós, para grabar este bonito vídeo en el que las hermanas Svedin comparten un Mehari descapotable vintage con los dos modelos. Las chicas lucen piezas de la colección Rabat 70s y de la colección Gold Essentials que, como toda la producción, transmiten luz, color y elegancia. Pero también diversión y buen humor, que es algo que no falta en la vida de ninguno de los cuatro protagonistas. "Our road trips are the best" (nuestros viajes de carretera son los mejores), titulaba Daniela un selfie junto a su chico de una de esas escapadas que ahora amplían con esta colaboración tan especial.

