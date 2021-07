María y Marta Pombo, el gran duelo de estilo en la boda de Lucía Bárcena

Pocos enlaces han convocado a tantos seguidores en un mismo recinto como lo ha hecho este fin de semana en O Grove la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, hijo de la princesa Cristina de Hohenlohe. Muchas de las amigas de la novia comparten con ella su vínculo con la moda, como es el caso de María F. Rubíes, Mery Turiel o María y Marta Pombo. Estas últimas hermanas estilosas destacan entre las asistentes por su cercanía, aunque esto no se plasmó en sus looks de invitada viral, pues cada una escogió un estilo diferente para este día especial.

María Pombo, una esmeralda resplandeciente

Como muchas asistentes, la influencer ha echado mano de la firma de su amigo Jorge Redondo, también invitado al matrimonio. Se desmarcó del resto al optar por el verde tendencia que pocas se atreven a lucir en el día más especial de su amiga dado su impacto a la mirada. Lo ha hecho gracias a este vestido largo confeccionado en lino verde hoja, casi esmeralda, texturizado con hilos de lúrex, de Redondo Studio, la línea exclusiva de Redondo Brand que también asistió a la mismísima novia con su lookazo preboda. Presenta un escote delantero cuadrado, de los más favorecedores para disimular la anchura de los hombros, una abertura geométrica en la espalda que resalta su cintura y mangas abullonadas. Su maquillaje tostado, elaborado por Inés Castaños para Bobbi Brown, esta cedió total protagonismo al potente tono de su elección de estilo, que llevó incluso en su esmalte de uñas. Lo mismo ocurrió con sus complementos, los delicados pendientes Lirios del Valle, de Dos Primeras, y unas sandalias de cuña veraniegas.

'Baby braids', un peinado de invitada viral en 5 segundos

Aunque la melena suelta es uno de sus sellos de identidad, María Pombo es experta en probar las nuevas tendencias antes que nadie para así traernos su veredicto final. Y parece que este sencillo y bohemio peinado, elaborado hoy por Inés Castaños para GHD, ha pasado su prueba de fuego, pues no se lo ha quitado en prácticamente toda la temporada. La prueba de ello está en sus redes sociales, donde podemos ver cómo las baby braids o mini trenzas enmarcan y refinan su rostro, alzando los pómulos. Lo mejor de ellas es que se adaptan a todo tipo de cabelleras (onduladas, rizadas, lisas, cortas o largas), por lo que no ha tardado en convertirse en el look beauty favorito del verano de celebrities como Chiara Ferragni o Laura Escanes. De esta manera, ha conseguido matrícula de honor en ser una elegantísima invitada con mismo aire juvenil que se respiró en la unión de Lucía y Marco.

Marta Pombo, vestido de flores y calzado que estiliza

Si algo sale bien, no hay razón para cambiarlo. Dicho y hecho este refrán para Marta Pombo, quien ayer optó por un agotadísimo vestido estampado multicolor, de Zara, a juego con alpargatas doradas, de Pitusas, y hoy ha repetido esta infalible fórmula de invitada estival. Este sábado, lució un vestido midi de hortensias con escote alto, mangas francesas y abertura triangular con romántico bajo 'lechuga', firmado por Matelier Design. En cuanto al calzado, alpargatas claras de cuña con abertura en 'V', un diseño especialmente querido por la Reina que crea ilusión de piernas kilométricas. Su bolso también parece hecho para una boda sobre la arena, un clutch de rafia que conecta con el calzado. Su peinado, un moño alto de acabado desenfadado, obra de Inés Castaños para GHD, confirmó la intención estética de la influencer: ser la invitada effortless que todas emularemos este verano.