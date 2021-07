¿47 o 24? Kate Beckinsale brilla con el vestido asimétrico que estiliza a cualquier edad

Con el objetivo de estilizar tu silueta de la mejor forma posible, antes es necesario que identifiques qué tipo de cuerpo tienes. Si el tuyo es de triángulo invertido y, además, buscas un efecto favorecedor inmediato, quédate porque este último look de Kate Beckinsale te interesa (y mucho). Así de imponente aparecía la actriz, con un espectacular diseño liso en blanco que bien podríamos tener en varios colores y solucionar con él cualquier look de invitada. Además, volvemos a comprobar que este 2021 en Hollywood es el verano del escote asimétrico. Hace solo unas semanas Gigi Hadid dio una lección de estilo muy similar, en términos de escotes especiales. Si todavía no tienes algo parecido en tu armario, esta es la señal que necesitabas.

El vestido asimétrico más espectacular de Kate

Es Solace London la firma que está detrás de este espectacular diseño, llamado Raina (445 euros, aproximadamente) y prácticamente agotado en su página web. Confeccionado en crepé blanco Winter White, es uno de los vestidos más bonitos y acertados de la temporada primavera-verano 2021. Sea cual sea tu edad y tu tipo de cuerpo, con un diseño similar el acierto está asegurado si lo combinas con complementos dorados o super coloridos.

La clave del look que estiliza a cualquier edad

Por un lado encontramos el romántico escote bardot que, en este caso, la actriz lleva en modo asimétrico para estilizar aún más la zona de los hombros y el escote. Además, el prominente volante contribuye a centrar toda la atención en esa zona y, por lo tanto, a eclipsar áreas como las caderas. Por otro lado, tanto el hecho de llevar al menos un hombro descubierto como el blanco impoluto escogido, son detalles frescos que rejuvenecen. Es por eso que no importa si tienese 47 o 24, pues vestidos como este de Solance London vuelven a recordar que la moda es siempre cuestión de actitud.