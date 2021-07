Margot Robbie se apunta a la tendencia andaluza que ya ha llevado Claudia Schiffer

Cuando el mundo celebrity se convierte en el foco de una nueva noticia, sus estilismos a pie de calle son el claro reflejo de las tendencias de la temporada que realmente sí funcionan. Entre todas aquellas que han subido a la pasarela y han lucido estos meses de sol las expertas en moda, hay una que se ha convertido en la favorita de una de las grandes figuras de Hollywood: Margot Robbie. La actriz australiana que llevó las famosas trencitas en Cannes y que ahora han vuelto al ruedo por obra de los looks beauty denlas influencers, se ha dejado ver paseando por las calles de la ciudad de Los Ángeles camino al famoso programa de televisión Jimmy Kimmel Live. Una ocasión especial en la que ha aparecido enfundada en un maravilloso look estampado al más puro estilo andaluz, una interesante propuesta que nos resulta ciertamente familiar.

- Localizada la clon de Margot Robbie que arrasa en la red

La intérprete de la famoso película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ha conquistado el asfalto con un minivestido con pequeños lunares negros que le sentaba espectacular. Se trata de un elegantes diseño en crepé de seda de la firma de lujo polaca, Magda Butrym. Esta pieza hiperfemenina adornada con un broche en forma de flor en el pecho, ha convertido a Robbie en una de las invitadas más sofisticadas a la cita televisiva. ¿Cómo la ha combinado sin caer en el temido error del 'más es más'? Con unos sencillos stilettos negros que estilizaban su figura y el toque de belleza afrancesado que ha marcado la diferencia: unos delicados labios rojos.

- Diana de Gales ya llevó en Mallorca el bikini de flores que te hace más bronceada

Este clásico patrón tiene un sello español muy característico que ha dado la vuelta al mundo temporada tras temporada, pero ciertamente no es la primera vez que se cuela en el envidiado vestidor de la intéprete. Para el esperado estreno de la cinta María, Reina de Escocia (2018) celebrada en los cines de Londres lució un impecable conjunto de gasa y transparencias de la colección primavera-verano 2019 de la casa Rodarte, un vestido de estilo romántico y propio de cuento de hadas que culminaba con tres claveles rojos creados a partir de lentejuelas.

- Bella Hadid deslumbra en Cannes con un vestidazo... ¡que ya llevó Naomi Campbell!

Tal ha sido su popularidad entre las amantes de la moda desde hace décadas, que incluso otra personalidad del modelaje también la ha sumado recientemente a su repertorio de verano convirtiéndola en todo un acierto de estilo cuando no sabes qué ponerte. Hablamos nada más ni menos que de Claudia Schiffer, la célebre maniquí de los años noventa ha incorporado este folclórico vestido blanco con lunares rojos a su nueva y exquisita colaboración con la marca Réalisation Par. Un proyecto que ha visto la luz hace un par de semanas y que promete ser todo un éxito de ventas. ¿Quién será la próxima celebridad que se sume a esta fiebre andaluza?