10 'sets' de verano para no perder tiempo delante del espejo pensando qué ponerte

El éxito de los conjuntos coordinados ha dado pie a que muchas firmas incluyan una categoría específica para este tipo de propuestas. Los sets de verano, esas apuestas que combinan prenda superior e inferior del mismo color o estampado, son la solución idónea para chicas con poco tiempo. Si tú también quieres un look de tendencia pero no te apetece complicarte demasiado, esta fórmula de estilo encaja a la perfección con lo que buscas. Las calles de las grandes capitales de la moda desvelan a golpe de estilismo los total looks más apetecibles: desde el clásico traje estival hasta el dos piezas de chaqueta y bermudas o de cropped top y minifalda, una apuesta vista también sobre la pasarela en firmas como Versace. Descubre en el nuevo vídeo ed FASHION, los 'sets' de verano que te convertirán en la mejor vestida de la temporada.

Loading the player...