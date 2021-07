De Copenhague a Milán: hay un top viral por el que las expertas han olvidado la camiseta blanca

La moda toma el pulso de la calle y ahora que las prendas relajadas convertidas en supertendencia gracias al auge del estilo comfy en el último año, ya no forman parte del "uniforme" del día a día, las colecciones recuperan prendas especiales para disfrutar del verano. Pero, entre vestidos de fiesta y combinaciones de colores tan luminosas como atípicas, se ha colado una propuesta inesperada que ha logrado alcanzar la categoría de viral al imponerse en el armario de algunas de las expertas en moda más seguidas. Se trata del sujetador vaquero que funciona como cropped top, una alternativa a la camiseta básica para combinar con tus tejanos preferidos y rendirte al denim on denim, la fórmula de estilo perfecta para chicas con poco tiempo que no quieren renunciar a las tendencias.

La italiana Chiara Ferragni ha sido una de las últimas en rendirse a este curioso top, firmado por Prada y que combina la silueta triangular junto con una banda horizontal con logo, pensada para reforzar la sujeción. La empresaria se decantó por este conjunto vaquero en su paso por el Festival de Cannes, para uno de los looks de día. En su caso, optó por combinarlo con unos jeans rotos y anchos de Zara, una de las tendencias que dominarán el armario los próximos meses. La fórmula de estilo puesta en práctica por las amantes de la moda que han dicho sí a esta apuesta coincide en todos los casos: los vaqueros son sus mejores aliados. La modelo Emily Ratajkowski estrenó esta prenda a pie de calle el pasado junio, cuando fue fotografiada disfrutando de un paseo por Nueva York, vestida con el conjunto exprés menos previsible de la temporada. El toque informal lo mantuvo gracias a las zapatillas y la gorra con la que completó el vestuario.

- Aprovecha las rebajas para construir el look favorito de las expertas, con camisa masculina

La empresaria y diseñadora Amina Muaddi se decanta por completar el look vaquero con un bolso clásico y unas sandalias de tacón, dos apuestas pensadas para introducir un punto de sofisticación a la mezcla. Por otra parte, la experta en moda Pernille Teisbaek, adapta al verano nórdico este estilismo viral ya que en su caso añade una sobrecamisa en color azul para mantener esa estética de total look. De Copenhague a Milán y Nueva York, lo que está claro es que el top denim ha conquistado a iconos con formas de vestir muy diferentes, más allá de su gusto por las mezclas audaces. ¿Se consolidará en los armarios de verano o se limitará al ámbito de las microtendencias?

Como hemos comentado, la firma detrás del sujetador denim es Prada, pero entre las novedades de algunas marcas asequibles empiezan a verse versiones muy parecidas. Por ejemplo, en Bershka dicen sí a esta prenda con un modelo que, además, añade varias cintas para cruzar en el abdomen, haciendo un guiño a otra de las tendencias estrella de la temporada. Curiosamente, también proponen lucirlo con vaqueros anchos.