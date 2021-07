10 looks de verano, unas zapatillas blancas que no pasan de moda

En París, Milán, Copenhague... las chicas más estilosas siguen apostando por las zapatillas cuando buscan conjuntos cómodos con toque de tendencia. Pero no todas las sneakers valen, los modelos blancos son los que arrasan en esta época del año. Tan versátiles como cualquier buen básico, ofrecen infinidad de posibilidades, al combinarse con vaqueros en todas sus versiones, pero también con trajes de verano o vestidos largos. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION, cómo llevar estas sencillas propuestas de lunes a domingo y encuentra la fórmula de estilo aprobada por el Street Style idónea para resolver tu look cuando no sepas qué ponerte.

