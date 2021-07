Marta Lozano, la invitada de 'rojo Caprile' que dio la vuelta al mundo

La nueva edición de Festival de Cannes está recuperando esos glamurosos momentos en el que actrices, celebrities e incluso influencers internacionales se visten de gala para disfrutar de una velada de cine. Hace unos días la modelo Bella Hadid impactó con un vestido vintage de Jean Paul Gaultier que ya llevó Naomi Campbell y la alemana Leonie Hanne conquistó la alfombra roja con un espectacular diseño que ella misma definió como un híbrido entre "unicornio, sirena y mariposa". Y ahora, a las puertas de los últimos días de este evento que reúne a la jet set del mundo de Hollywood y la moda, una celebridad española se ha coronado como la invitada más elegante de la noche con un bonito traje made in Spain hecho a medida. Hablamos de Marta Lozano y su impactante elección de una de las casas de costuras más importantes de la capital española, Lorenzo Caprile.

No es la primera vez que un diseño con sello Caprille se pasea por la famosa Riviera Francesa según nos ha confirmado el propio modista español, "hace mucho tiempo, en 2006, Carmen Maura lució un modelo rojo durante un estreno de Almodovar", rememora por teléfono. Pero en esta especial ocasión éste impecable estilismo con el color que potencia la piel bronceada, recuerda a las sofisticados trajes de Alta Costura de los años 50 y se ha convertido en uno de los más aclamados entre los expertos por su originalidad. "Es un triunfo español, la inspiración del diseño es ella misma, es un gran orgullo estar representado por chicas tan guapas", dice Lorenzo.

Bajo sus propias palabras explica que no es un mono clásico, "se trata de un dos piezas de abrigo confeccionado en tafetán rojo". La parte superior es un cuerpo entallado con una delicada hilera de botones forrados que culmina con un escote drapeado y deja los hombros al aire con una larguísima capa que se camufló con el color de la alfombra. Un estilismo combinado con una prenda más casual que aporta ese twist al conjunto, un pantalón pitillo de tiro alto -también hecho a medida en el pequeño taller madrileño- que alarga aún más sus infinitas piernas. Es cierto que este tipo de trajes, un "vestido no vestido", no es la primera vez que encadilan los flashes de las cámaras, Amal Clooney ya lo hizo en la célebre Gala MET en 2018 con un modelo de Richard Quinn.

Marta Lozano ha optado por completar su look con unos impresionantes pendientes colgantes en forma de rombos de la colección Alta joyería de la firma Messika Paris, y en cuanto a maquillaje se ha dejado en las manos del equipo Dior Make Up y en el profesional Junior Cedeño. A conjunto del traje de Caprile, el maquillador nos cuenta "lo más importante para un look de alfombra roja es que tenga buena cobertura, sea natural y que, sobre todo, sea de larga duración". Por esta razón apostó por un make-up ligero con un contouring sencillo, los ojos bañados en tonos marrones con efecto mate y unos labios que parecen que no están pintados pero que tienen ese toque jugoso, carnal y fresco tan mediterráneo. Una sesión de belleza que incluyó peluquería y manicura y que tuvo lugar durante la tarde previa nada más ni menos que en la Suite Christian Dior del hotel en el que se alojó. Entre Lorenzo, la marca joyera y la maison parisina han hecho de la influencer valenciana la inspiración más sofisticada de la noche en la Croisette.