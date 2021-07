10 looks con los que las chicas más elegantes del 'Street Style' dicen sí a vestir de negro en verano

Si al abrir tu armario las prendas en color negro dominan las perchas, el nuevo vídeo de FASHION te interesa. En una temporada donde los colores vibrantes campan a sus anchas en las nuevas colecciones, las amantes del tono más oscuro de la paleta cromática no renuncian a él en los meses de calor. Para adaptar tu look a las altas temperaturas y, por qué no, a las tendencias, fichas estas 10 fórmulas de estilo vistas en el Street Style para rendirte a los estilismos en negro toda la temporada. Desde mezclas total black hasta conjuntos de trabajo o vestuarios relajados y sofisticados aprobados por iconos de estilo como Lauren Santo Domingo, ficha la apuesta que mejor encaja con tu estilo y sorprende con tu look.

