El vestido rojo ideal para una cena romántica lo ha diseñado Tamara Falcó y está de rebajas

Ningún armario de verano está completo sin vestidos de playa, trajes de baño y largos vestidos para disfrufar de la puesta de sol, pero también necesita un diseño insignia que ha sobrevivido al paso del tiempo y a las tendencias. Hablamos del icónico vestido rojo, un tono mágico que aporta luminosidad al rostro y resalta el bronceado de la piel. Incluso se ha convertido en el protagonista de grandes películas de Hollywood. Y es que desde hace décadas ésta conocida pieza ha conquistado las maletas de las que mejor visten, entre ellas, la de Blanca Padilla.

La modelo española, que ha protagonizado decenas de portadas y campañas internacionales para grandes casas de moda, suele optar por conjuntos sencillos y muy inspiradores. En esta ocasión ha caído en la tentación en uno de los diseños rebajados de TFP by Tamara Falcó, la existosa firma de una de las mujeres más elegantes del país que ya ha vestido a grandes personalidades como Eugenia Silva y su madre, Isabel Preysler. La propuesta en la que se ha enfundado Blanca se trata de un impecable vestido de corte midi conocido como Capuchina pertenece a la colección Fleur d’été. Tiene el escote en forma de corazón, se ciñe en la cintura marcando la figura y culmina con un par de volantes fruncidos a lo largo de la falda. Blanca lo ha combinado con un bolso estilo baguette en el atemporal negro.

Este brillante estilismo made in Spain se encuentra rebajado al 60%: de los 230 euros originales, ahora puedes comprarlo por 161. Con él, y paséandose por el inconfundible Hotel Four Season situado en el centro de Madrid, la que fue un ángel de Victoria Secret ha confirmado lo que las expertas ya dedujeron tiempo atrás. El vestido rojo, además de ser la opción más acertada para postularte como la invitada estrella del evento, también lo es para los planes improvisados del verano. Pero en esta ocasión ha optado por lucirlo en una cena romántica a la luz de las velas como la que ha vivido junto a su pareja en el famoso restaurante Dani Brasserie que reúne a la jet set de la capital. Si quieres hacer como Blanca y triunfar con tu look para esas largas noches del estío, descubre la bonita selección que hemos hecho de los diseños más especiales de la temporada.