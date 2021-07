¡Misterio resuelto! Así viste Carrie Bradshaw en 2021

El rodaje de la secuela de Sexo en Nueva York está multiplicando las expectativas de los fans de la ficción de HBO que lanzó al estrellato a la icónica Sarah Jessica Parker. Aunque esta nueva entrega no llevará el mismo nombre que la famosa serie -lleva por título And just like that...- parece que no faltarán los looks que hicieron de este show uno de los preferidos por las amantes de la moda. Las calles de la ciudad de Nueva York, un personaje más, vuelven a ser el marco donde Carrie, Miranda y Charlotte (como sabrás, Samantha no formará parte del reparto en esta ocasión), atraviesan una nueva etapa vital. Según han publicado algunos medios especializados, Patricia Field, diseñadora de vestuario de la serie original y encargada de los looks de otros éxitos como Emily in Paris, no estará tampoco en esta nueva producción pero, por lo que hemos podido ver, el armario de Carrie Bradshaw sigue siendo de lo más inspirador.

El punto excéntrico del personaje interpretado por Sarah Jessica Parker sigue presente en sus audaces estilismos. Si en la primera imagen de promoción compartida hace unos días podíamos ver a las tres amigas con varias apuestas de inspiración working, las nuevas instantáneas del rodaje desvelan apuestas más arriesgadas. Con su característica melena de ondas, la intérprete se ha vuelto a poner en la piel de la periodista con un look que imaginamos como la alternativa ideal al vestido para sorprender en cualquier ocasión que implica un código de vestuario más elaborado.

Ajena a las tendencias pero siempre fiel a su instinto fashionista, en este nuevo reboot veremos a la actriz con un favorecedor mono de lino color arena que incorpora una tela exterior a modo de capa. En contraste con esta prenda de inspiración minimalista, se completa el vestuario con una chaqueta de flores de silueta entallada perteneciente a la firma Dries Van Noten. Los accesorios, siempre en línea del más es más que define el estilo del personaje, potencian el aire especial del look: un tocado de plumas y dos bolsos, uno de malla metalizada y otro en azul, que confirma que Carrie está al tanto de este gesto de tendencia visto en el Street Style. Como toque final, unas sandalias de tiras multicolor, en concreto el modelo Liya de Saint Laurent, culminan la apuesta.

A su salida del set de rodaje, Sarah Jessica se decantó por un conjunto relajado muy alejado del llamativo look del personaje. Rompiendo con la sencillez de esta combinación de vaqueros y camiseta básica, añadió el calzado de tendencia más buscado por las chicas amantes de las mezclas lady, unas merceditas negras con tacón cómodo, un diseño que seguro gustaría también a la propia Carrie.

