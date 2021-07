El 'vestido-blazer' de Sofía Ellar o cómo acertar en la boda de tu amiga si quieres un look especial

Ni la ola de calor ni las vacaciones están impidiendo que julio sea el mes de las bodas este año. Tras meses de aplazamientos y anulaciones, todos hemos cogido el regreso de las celebraciones con los brazos abiertos y con muchas ganas de arreglarnos, también las chicas más conocidas. Si Tamara Falcó escogía un vestidazo made in Italy con todas las claves para sentar genial (el color rojo, las mangas abullonadas, el escote en la espalda...) y Lucía Bárcena adelantaba, en su pedida, que su próximo vestido de novia (se casa el sábado 23 de julio) será muy elegante, ahora es una cantante la que revela el perfecto look para aquellas invitadas que no quieren ir de largo ni con un diseño clásico. Sofía Ellar lo tiene claro: si quieres triunfar en la boda de tu amiga, arriesga con un 'vestido-blazer' en el color que más te favorece.

- ¿Buscas un look de invitada de último minuto? Con estos diseños de rebajas, no hay fallo posible

Comillas (Cantabria) acogía hoy uno de los enlaces más esperados del fin de semana: la boda de Inés Pérez-Pla y Alberto Pablos. Una cita a la que han acudido Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, muy cercanos a la novia. De hecho, Inés Pérez-Pla fue testigo del 'sí quiero' de los condes de Osorno el pasado 22 de mayo. Pero, además de esta pareja, la lista de invitados ha contado con numerosos nombres conocidos, por ejemplo, el de la cantante Sofía Ellar, que se ha convertido en una de las mejor vestidas gracias a un diseño muy original. La artista de origen londinense ha dejado de lado el estilo bohemio que suele llevar en su día a día para apostar por un elegante 'vestido-blazer' con mangas efecto capa.

Y es que, aunque generalmente los vaqueros, los tops de punto y las prendas estampadas definan tu armario, cuando se casa tu amiga, el registro cambia por completo. Así, Sofía ha elegido un favorecedor diseño en color azul cielo -un tono que sienta especialmente bien a las chicas rubias, como ella- inspirado en las americanas clásicas pero actualizado con unas mangas split que, gracias a la abertura, recreaban una suerte de capa. Un vestido perfecto para una boda en el Norte de España, donde las temperaturas descienden de forma notable a la noche. Para ceder todo el protagonismo a la pieza, la cantante se ha recogido su melena midi en una coleta baja y pulida, y ha añadido, además de sus sempiternos anillos, unas discretas sandalias de tiras que ya había llevado en otra ocasión.

Unas sandalias, dos looks

Como la mayoría de chicas, Sofía también recicla accesorios, y en esta boda han sido las sandalias las que repetían aparición en una cita formal. Se trata de un diseño de tiras plateada y tacón que la artista combinó en abril con un tres piezas -chaqueta, top y pantalón- en verde manzana de la firma Bimani. Hoy el tono elegido ha sido otro pastel, el azul, demostrando así que unas sandalias sencillas en un acabado fácil de combinar -ya sean nude, negras o metalizadas, como las suyas- es la mejor compra para resolver todos los looks de invitada de la temporada.