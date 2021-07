Amelia Windsor, la 'royal' que alquila los vestidos de invitada para ir a bodas y celebraciones

La industria de la moda y el consumo por fin están cambiando. Ya son muchas las que prefieren apostar por invertir en un buen fondo de armario apto para cualquier época del año y alquilar piezas más especiales para ocasiones como bodas, eventos o fiestas privadas, cuando a menudo optan por diseños vintage. La actriz Margot Robbie ya lo hizo para los Oscars de 2020 con un impresionante vestido de seda azul marino de Chanel de la colección primavera/verano 1994; y Jennifer Aniston recuperó un delicado diseño lencero de la época del modista John Galliano para la maison Dior. Y ahora Amelia Windsor, una de las royals británicas más implicada con la moda sostenible, ha desvelado a través de sus redes sociales que también alquila trajes de invitada.

Una sincera confesión que confirma que puedes ser la chica más estilosa de la sala, ahorrando dinero y siendo más sostenibles. Y es que desde hace un par de años, las plataformas de alquiler de prendas de lujo, como a la que acudió Lady Windsor, Hurr, han experimentado un gran crecimiento. Se han postulado como la opción estrella entre las expertas en moda para encontrar el vestido perfecto, ese que es súper tendencia, con el que puedes arriesgar y salir de la zona de confort. ¿Y lo mejor de todo? ¡Así te aseguras que no coincidirás con el mismo look con otra invitada! Pero también hay un hecho principal, el que une a la mayoría de las clientas: no volver a dejar una pieza tan protagonista abandonada al final del armario cuando ya pase de moda.

Es un hecho que el alquiler de lujo se ha convertido en la última novedad entre las expertas, una tendencia llamativa que promete alargar la vida de las piezas de calidad y proteger así al medio ambiente del constante consumo de ropa, despidiendo poco a poco el fast-fashion. Y si próximamente tienes una celebración y quieres lucir un traje firmado por uno de tus diseñadores favoritos, ese que tienen las influencers más importantes del sector o que viste sobre la pasarela hace un par de meses, ahora puedes hacerlo con un descuento de ensueño. Bucea entre algunas de plataformas más exitosas como Borow, Rent The Runway, Gwynnie Bee, Armarium, RE-NT y encuentra el modelo que mejor se adapte a ti.

Pero ya no solo se trata de triunfar en esa boda, puedes hacer uso de este sistema para crear looks diarios y dignos de street style para ocasiones especiales como un cumpleaños, aniversario, un viaje o Navidad. Si quieres multiplicar tu vestidor -aunque sea de forma temporal- con piezas y accesorios de grandes firmas que llevaría la mismísima Carrie Bradshaw o Serena van der Woodsen y hacer eco de la moda sostenible, ¡lánzate al mundo del alquiler de lujo como ya ha hecho la royal!