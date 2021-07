10 vestidos con cinturón perfectos para acertar de lunes a domingo

En versión fajín, estrecho y minimalista, tipo cadena... el cinturón en todas sus formas se ha convertido en una accesorio de tendencia más para completar cualquier look. Ya no solo se lleva cuando de verdad se necesita, para ajustar una prenda, sino que forma parte habitual de todo tipo de conjuntos. El vestido de verano también hace un guiño a este práctico complemento y cada vez son más las expertas en moda que se decantan por añadir un cinturón al vestido. En el Street Style lo hemos visto junto a diseños holgados y relajados de largo XL, pero también lucido sobre vestidos-camisa o propuestas en clave mini. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevar el vestido con cinturón esta temporada y transforma tu look sin grandes esfuerzos.

