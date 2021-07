Paula Echevarría te enseña el vestido de fondo de armario que llevarás todos los veranos

Que la temporada de calor, vacaciones y ropa fresquita ya está aquí es todo un hecho indiscutible, pero, conseguir los estilismos más apropiados acordes a tu estilo, que sean tendencia y que resalten tus facciones, no es una tarea tan sencilla. Por eso, al igual que te hemos contado anteriormente cuáles son algunas de las tendencias de la temporada como, los vestidos más favorecedores que no te querrás quitar en estos meses, los accesorios que arreglarán cualquier look, o los colores y estampados clave del verano 2021, también te queremos enseñar cuál es la prenda de fondo de armario perfecta para todas las temporadas estivales, y esa es: el vestido blanco estilo ibicenco. Y para ello, nos hemos inspirado en Paula Echevarría, una de las mujeres que encabeza las listas de mejor vestidas por las mujeres españolas y que siempre nos da las claves para conseguir el estilismo perfecto.

- Localizado el vestido estampado con el que Paula Echevarría ha vuelto al trabajo tras ser mamá

En este caso nos ha mostrado a través de una instantánea en su perfil de Instagram, este look tan veraniego y favorecedor que, sin lugar a dudas, resalta mucho su bronceado. Tanto para ir a la playa como para salir por la noche a cenar con amigos, es una prenda súper versatil y favorecedora que combina con infinitas posibilidades y puede resultar más informal o más elegante, según con los accesorios que lo combines.

En este caso el que luce Paula es un vestido largo de tirantes y con escote en pico de la firma Koala Bay con volantes en la falda y los bordados típicos del estilo ibicenco al que somos tan adictas. Cabe resaltar que la pedicura de color blanco a juego con el vestido potencia aún más el bronceado que ya de por sí tiene la actriz y modelo española. En esta ocasión, Paula ha jugado con el estilo playero combinando esta versátil prenda que te servirá todos los años porque nunca pasa de moda, con unas sandalias beige con plataforma y un bolso grande estilo shopper en el mismo color que aumentan el poder del blanco.

No es la primera vez que vemos un look de Paula apostando todo al blanco, ya que como ella misma comenta en sus posts en redes sociales, se considera adicta a los vestidos blancos. Seguramente sea porque el blanco es un color que inspira pureza, porque resalta su moreno y, por supuesto, porque es un básico de fondo de armario que nunca deja de estar de moda y con el que siempre acertarás en verano.