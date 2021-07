El look imbatible de Alessandra de Osma: vestido 'midi' y tacón sensato

No hace mucho que la abogada, diseñadora y actual princesa de Hannover decidía hacer público su perfil en redes (hasta entonces privado y solo visible para unos pocos amigos y familiares) y compartir sus mejores looks, esos que han hecho que se consolide como una de las 'it girls' de nuestro país. Estos días hemos visto cómo Alessandra de Osma publicaba una imagen en el Cafe La Perouse del Hotel de la Marine en París con un deslumbrante vestido negro de Dior que pertenece a la nueva colección Fall 2021. Y de nuevo, dejaba patente la elegancia y el estilo que la caracterizan. El vestido, confeccionado en seda negro y firmado por Maria Grazia Chiuri, es tan favorecedor que estiliza la figura de forma sutil y hace parecer más alta. Acompañando y rematando su perfecto y sobrio estilismo, escogió joyas de Chaumet. En cuanto al calzado, optaba por unos zapatos de salón D-Doll en piel brillante que combinan y completan el 'total look' a la perfección. Son una interpretación de las clásicas merceditas, con puntera ligeramente cuadrada, botones de esmalte en negro y un tacón de cuatro centímetros.

- Chiara Ferragni y su madre lo confirman: el minivestido negro funciona a cualquier edad

- Sandalias de 5 centímetros, la tendencia cómoda que compite con las zapatillas

La regla universal del tacón sensato

La princesa Diana de Gales fue una de las grandes embajadoras del que se conoce como "el tacón sensato". Lady Di siempre optaba por zapatos cuyo tacón no superase los cuatro centímetros y seguía una máxima a la hora de elegir el calzado: elegancia, comodidad y versatilidad. Tanto era así que cuando encontraba un diseño que la cumpliera, lo tenía en varios colores. Como ella, son muchas las royals y aristócratas que comparten la idea de que, ante todo, un zapato debe permitirte caminar con soltura y disfrutar del evento. Actualmente, Lady Amelia Windsor, Olympia de Grecia o la propia Alessandra de Osma son algunas de las que valoran las tendencias pero también la comodidad. De hecho, la hija de Marie Chantal y la princesa de Hannover han prestado su imagen a firmas como Pretty Ballerinas. Así que, no es extraño que Alessandra combine prendas de moda muy potentes -como este vestido con falda abullonada- con unos salones de tacón cuadrado estilo Mary Jane. La propia icónica firma francesa Dior sigue diseñando este tipo de zapatos objeto de deseo para mujeres de todo el mundo y, al mismo tiempo, excusa perfecta para defender que la comodidad y la elegancia también van de la mano.