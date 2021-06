Los 10 colores y estampados clave del verano de 2021

Aquí no veremos flores ni colores típicamente veraniegos como el blanco, en el nuevo vídeo de FASHION te traemos los tonos y estampados más novedosos de la temporada, aquellos que te permitirán sorprender con tu look con el mínimo esfuerzo. El regreso de la top Bella Hadid al Street Style ha traido consigo también la vuelta de una tendencia que parece no tener fecha de caducidad. El estamapado animal renovado ocupará un sitio destacado en el armario estival a través de vestidos, pantalones o chaquetas. Los dibujos fantasía o de motivos psicodélicos se colarán igualmente en el guardarropa de los meses de calor. Los colores estrella del momento, como el naranja, el rosa o el verde introducirán un toque de luz a las mezclas más sobrias. Descubre cómo llevar bien todas estas tendencias para ser la mejor vestida de la temporada.

