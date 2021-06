¿Tienes boda y no quieres llevar vestido? El mono 'arty' de Tamara Falcó es la solución

"Tengo boda y quiero comprarme un look nuevo... que pueda reutilizar después". ¿Te suena? El deseo de la mayoría de invitadas, sobre todo ahora que las bodas han vuelto en una versión más sencilla, es encontrar prendas que sirvan para el gran evento, pero también para otras situaciones más informales después. Y si bien hay vestidos que pueden resultar demasiado arreglados, un dos piezas coordinado puede cumplir esa funciones a las mil maravillas. O un mono tan bonito como el que acaba de estrenar Tamara Falcó. La diseñadora y colaboradora de televisión asistió anoche a El Hormiguero con un look de invitada perfecto para esas chicas que quieren estar elegantes pero no desean llevar vestido. Se trata de una prenda made in Spain que pertenece a la próxima colección Otoño/invierno de una firma que deberías situar hoy mismo en tu radar: Commelle.

- Tamara Falcó acierta, en el homenaje a su padre, con el traje de invitada que siempre favorece

Consolidada ya como referente de estilo, Tamara Falcó acierta con cada uno de sus looks en el mencionado programa de televisión, revelando los mejores trucos de estilista -la suya, Montse Nieto- especialmente en cuanto a combinaciones de noche o de invitada. Si hace solo unos días nos había adelantado la prenda perfecta para llevar un slip dress cuando hace mal tiempo, la chaqueta torera de corte blazer, esta semana se supera con la alternativa de boda ideal para invitadas que buscan un look distinto a los clásicos vestidos. Su elección, un precioso mono de la firma Commelle que desde su nombre, Pollock, hasta su estampado, tiene una inspiración arty que lo hace muy especial.

- Vestidos lisos (e ideales) de invitada que sí podrás reutilizar después

Porque, como pudimos ver en televisión, el mono tiene un diseño sencillo y minimalista (¡y muy cómodo!) y lo que lo le da un toque único y apto para un look de invitada es, aparte de la elegante caída del tejido, su estampado en negro y malva que recuerda al expresionismo abstracto, movimiento al que pertenecía el pintor que lo bautiza. Se trata de una pieza de Otoño/invierno 2021 aunque, como demostró Tamara, también es perfecta para los días menos calurosos de verano, si se combina con sandalias. Así lo llevó ella, con un par de tiras y tacón fino en negro, el mismo color que eligió para el fajín con el que ceñía la prenda a su cintura y estilizaba su cuerpo. El toque final lo pusieron varias joyas de oro, el metal que mejor sienta en verano porque ilumina la piel bronceada. ¿Necesitabas inspiración para tu próximo evento? Aquí tienes la propuesta de la experta.