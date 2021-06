El look de Victoria Beckham en los 90 que querrás copiar hoy

A pesar de que su vida poco (o nada) tiene que ver con la de hace tres décadas, Victoria Beckham ha demostrado en numerosas ocasiones estar muy orgullosa de su etapa en las Spice Girls, y sigue recordándola con cariño en sus redes. Si hace unos días anunciaba el lanzamiento de su camiseta 'Proud and wannabe your lover', un diseño solidario con reminiscencias a la canción más emblemática del grupo, hoy ha querido recuperar una fotografía del backstage de una de sus giras con motivo del Día del Padre, que se celebra hoy en Reino Unido. Como no podía ser de otra manera, sus fans han enloquecido y han analizado con lupa la instantánea, en la que aparece vestida con un conjunto que refleja a la perfección la estética de los 90 y que hoy sigue siendo tendencia.

El regreso de los 90

Este 2021 la moda mira hacia los 90 y su minimalismo, sus slip dresses, sus bandanas en la cabeza, sus bolsos baguette, sus moñitos con mechones enmarcando el rostro... Por este motivo, Victoria, que ya hace 27 años, cuando está tomada la imagen junto a su padre, era un icono de estilo, sigue siendo un auténtico referente incluso para las más jovencitas, como las novias de sus hijos. En la citada imagen junto a su padre, posa con una prenda que hace mucho que no le vemos (aunque nos encantaría, pero parece difícil): una minifalda en clave XXS.

Todo al negro

Concretamente, lleva un modelo recto con discreta abertura frontal de raya diplomática, que combina con una chaqueta confeccionada en el que fue uno de los materiales más caracteristícos de su armario en aquella época: el cuero. Ambas piezas son negras, color que sigue siendo su preferido para vestir, y completaba con unas sandalias de pulsera al tobillo, un tipo de calzado muy puntero actualmente. Aunque es cierto que pensar en estos materiales de piel nos da algo de calor ahora, Victoria los ha lucido en todas las épocas del año, y una biker como la suya siempre una buena inversión, incluso puede solucionarnos esas noches de verano en las que refresca.

