No vas a poder dejar de mirar las superbotas doradas con plataforma XL de Jennifer Lopez

No es ninguna novedad decir que Jennifer Lopez es, a sus casi 51 años, una de las celebrities internacionales que más impacta con sus estilismos no solo sobre el escenario sino también en su día a día. Estamos más que acostumbrados a que la cantante se enfunde en minivestidos transparentes, tops de lentejuelas y shorts brillantes, pero demuestra con cada aparición pública que tiene la capacidad de seguir asombrando. Cuando pensábamos que ya nada podía impactarnos, la artista elige un conjunto absolutamente rompedor para asistir a un programa de televisión, compuesto por varios diseños que nunca nos habríamos imaginado combinados entre sí.

Discreto parece...

Como es habitual, la cantante ha querido compartir con sus más de 160 millones de seguidores unas imágenes tras las cámaras del programa, las cuales nos han permitido descubrir su lookazo. Si nos fijamos solo en la primera de ellas, vemos que luce un conjunto elegante, minimalista y sofisticado, muy acorde además con las tendencias del momento. Combina una blusa blanca, básico infalible donde los haya, de discreto escote chimenea, mangas abullonadas y puños entallados con una falda naranja, sin duda el color del verano según las expertas en moda. Ambas prendas están firmadas por la casa italiana Valentino y, a priori, conforman un perfecto estilismo de trabajo.

... ¡cañero es!

Sin embargo, si continuamos analizando el resto de instantáneas que ha publicado, vemos que, finalmente, la elección es de todo menos discreta. Bajo la falda pareo -un diseño midi con cinturón a tono que marca la silueta- llevaba unas impresionantes botas que no dejan indiferente a nadie, probablemente uno de sus pares más impactantes (y eso que el listón está muy alto). Se trata de un brillante par dorado que sube hasta el muslo y que cuenta con una plataforma imposible y un taconazo de vértigo, sin duda un modelo que solo ella puede defender, tal y como han señalado muchos de sus fans en el post: 'Esas botas son impresionantes en ti', 'Nunca me canso de tus looks', 'Esas botas son un sueño', 'Barbie from the block' o 'Eres la definición de diosa' son algunos de los más de 16.000 comentarios que ha recibido en apenas unas horas (y subiendo).

Esta vez ha preferido dejar su melena suelta, peinada con mucho movimiento y las puntas hacia afuera, y ha completado con maxijoyas, como unos grandes aros dorados, un colgante de estampado geométrico y 3 anillos con relieve. Además, ha lucido uno de sus bolsos más originales, una creación en forma de vaso de refresco cuajada de pequeños cristales brillantes firmada por Judith Leiber.