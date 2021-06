Aitana muestra su imagen más moderna con un corsé de cuadros vichy y pantalones 'front split'

Después de un año de lo más atípico y complicado, ayer Aitana volvía a subirse al escenario con motivo del Primavera Pop, una cita en la que la cantante no pudo evitar emocionarse. De nuevo, se mostró muy agradecida y cercana con sus fans, y conquistó no solo con su actuación sino también con su conjunto, que reafirmaba su evolución de estilo. Si en sus primeras alfombras rojas tras salir de la academia de Operación Triunfo hace ya 3 años reinaban la estética romántica y el minimalismo, a lo largo de este tiempo ha ido modernizando sus looks hacia una imagen totalmente cañera y roquera con reminiscencias a artistas de los 2000 como Avril Lavinge. En esta paulatina transformación ha tenido mucho que ver la moda española, puesto que la catalana es gran fan de firmas de nuestro país como JC Pajares, a la que recurrió de nuevo anoche.

Un estampado de pura tendencia

Aitana ha dejado más que claro que sabe adaptar las tendencias del momento para aportarles su sello personal, y un ejemplo de ello es el estampado vichy. Este patrón de cuadritos (generalmente blancos y negros, aunque cada vez son más las marcas que lo tiñen de tonos pastel como el verde o el rosa) ha estado relacionado siempre con una estética hiperromántica y bucólica, gracias en parte al uso que le dieron personajes como Diana de Gales o Brigitte Bardot. Sin embargo, la cantante le da una vuelta de tuerca para hacerlo mucho más rompedor.

Prendas que potencian la figura

El pasado diciembre, acudió a un programa de televisión con un conjunto en este print compuesto por un corsé de tirantes con bordados florales y pantalón ancho con pinza hueca a juego. Anoche repitió estrategia, demostrando su preferencia tanto por los cuadros como por los conjuntos de dos piezas, y se decantó por un look firmado por la misma casa: Juan Carlos Pajares, que parece encajar a la perfección con su renovada y fresca imagen. Concretamente, lució un original crop top compuesto por sujetador de triángulo y corsé que realzaba el pecho, al que sumó pantalones satinados de tiro alto y bajo acampanado con abertura, un diseño con grandes bolsillos exteriores en la parte frontal rematados con el mismo tejido vichy.

Además de optar por este conjunto que, gracias tanto a su corte como a su color, alarga visualmente las piernas y hace que Aitana parezca más alta, quiso completar con unos taconazos de vértigo. Eso sí, fiel a su esencia, apostó por un par abotinado que recoge mejor el pie y además incorporaba plataforma para mayor comodidad. Remató con un par de colgantes plateados y dejó su característica melena larga, que ahora lleva más oscura que nunca, suelta y peinada con ondas naturales.