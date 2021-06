¿Boda con mal tiempo? Es el momento de atreverte con la chaqueta torera de Tamara Falcó

Parece que, en estos últimos días de primavera, el frío y la lluvia van a dar poca tregua. Un fin de semana de mal tiempo que, además, coincide con una de las fechas cumbres en el terreno nupcial. ¿Tienes boda y tu look es muy poco compatible con las nubes y las precipitaciones previstas? Si hay un diseño de invitada nada adecuado para las bajas temperaturas es, sin duda, un slip dress. Sin embargo, Tamara Falcó ha encontrado una original solución que adelanta una de las tendencias del próximo otoño: la chaqueta torera. La diseñadora eligió esta pieza para su visita semanal a El Hormiguero y lo hizo en uno de esos colores que, en otro tiempo, estaban malditos en el sector del cine y la televisión, el amarillo.

Convertida por méritos propios en icono de estilo, Tamara Falcó es una de las chicas más influyentes de los últimos meses. Las salidas con su novio y amigos, sus planes en familia y sus publicaciones en redes revelan trucos para vestir bien de forma sencilla. Pero si hay una cita que convierte en best seller lo que ella lleva, es su colaboración en el mencionado programa de televisión. Cada semana, la diseñadora y experta en cocina -tras ganar MasterChef Celebrity 4, acaba de graduarse en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu- acude al show con un look perfectamente escogido por su estilista, Montse Nieto. Y si en ocasiones anteriores ha demostrado cómo transformar un pantalón blanco en un look de noche o cómo combinar, con estilazo, azul marino y negro, anoche nos dejó una lección igualmente práctica: qué prenda necesitas para llevar un vestido lencero cuando bajan las temperaturas.

Perteneciente a la firma catalana Rita Miller, Tamara lució un slip dress negro -el modelo Ana ligeramente adaptado para ella- con una chaqueta torera amarilla, un llamativo color que favorece mucho a las chicas morenas. Se trata del diseño bautizado como Yellow Barbara, también de Rita Miller, inspirado en las americanas clásicas pero con un corte a la cintura ideal para llevar con vestidos largos o con vaqueros de talle alto, como ya hizo en otra ocasión con una chaqueta de Zara. La pieza está confeccionada en crepe, un tejido que aporta una forma semirígida muy estilosa, y también está disponible, bajo encargo, en el tono lila de supertendencia. Que Tamara y su estilista eligieran el amarillo es, por tanto, toda una declaración de intenciones: ¿quién dijo mala suerte?

Completaban la elegante combinación una sandalias negras con taconazo de Úrsula Mascaró y un collar de estalabones dorados de Tous, una joya que aporta muchísima luz al rostro, como demostró la mismísima Victoria Beckham hace unas semanas. Un beneficio que también consigue el amarillo intenso de la chaqueta con la que Tamara confirmó, una vez más, que el estilo clásico no está reñido con crear looks sorprendentes y, sobre todo, prácticos. Porque estamos seguras de que, con este estilismo, la hija de Isabel Preysler ha solucionado el look de invitada a muchas chicas que tengan un evento en lugares de mal tiempo.