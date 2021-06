Elsa Pataky: 'Mi nueva película ha sido todo un reto para mí, he tenido que prepararme físicamente'

Hace apenas un mes Elsa Pataky terminaba el rodaje de su último proyecto, Interception, una película de acción para Netflix que ha obligado a la actriz a entrenar todavía más de lo que hace habitualmente. Sus rutinas de ejercicio son analizadas con lupa, igual que su estilo, porque a pesar de que Elsa lleva ya varios años viviendo en la costa australiana, en España sigue siendo una referencia para muchas amantes de la moda. Con motivo de la presentación de la colección de Primavera/verano de la firma de calzado Gioseppo, marca de la que es embajadora desde hace cinco años, hablamos con la intérprete en una videollamada que permite recortar los más de 15.000 kilómetros que separan España de Australia. Además de tendencias, básicos de verano y trucos de estilo, Elsa profundiza en una causa con la que se siente muy concienciada, la protección de los océanos y, por supuesto, aprovechamos la oportunidad para saber algo más acerca de sus entrenamientos.

El armario de verano al que siempre vuelve

Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar que, en su día a día, la comodidad se impone a la hora de vestir. "Ahora mismo lo que más uso son zapatillas. Aquí estamos en invierno y es lo que mejor me viene. Me gustan unas sneakers que saqué en Instagram, son unas zapatillas color crema". A la hora de elegir entre las dos grandes tendencias que dominan la temporada en la categoría de calzado, todo depende de la situación, explica la actriz, que señala que "para estar aquí con los niños, siempre opto por sandalias planas que me gusta combinar con faldas largas de estilo relajado o con unos shorts para ir a la playa. Eso sí, cuando me arreglo algo más para una cena, apuesto por unas cuñas".

Durante la entrevista, Elsa luce una sencilla camisa azul de manga larga, en Australia acaba de empezar el invierno pero, a pocos días del inicio del verano en España la pregunta es casi obligada: ¿qué prendas son las favoritas de Elsa Pataky para disfrutar de los días de sol? En la respuesta se confirma su gusto por las propuestas de inspiración bohemia: "Vestidos cortos cómodos y sueltos, también faldas con camisetas. Por ejemplo, una falda larga con cinturón y una camisa o una camiseta de tirantes es lo que más me gusta llevar en verano. Este año hay una tendencia que me ha llamado la atención, los shorts que se llevan ahora en todo tipo de looks, incluso cuando quieres ir más arreglada o para ir por la ciudad con zapatos de tacón. La verdad que me encantan, sobre todo los de cintura alta".

Elsa Pataky y Chris Hemsworth no solo son una de las parejas más consolidadas del star system, posiblemente la pareja también sea la más tonificada de Hollywood. Ambos adoran practicar deporte, incluso a veces entrenan juntos, y en el caso de Elsa cada una de sus rutinas se convierte pronto en el centro de atención. Para tonificar los brazos, para ejercitar los glúteos... las diferentes disciplinas que practica la actriz no pasan desapercibidas. "Voy cambiando de deportes porque me aburro. Intento hacer cosas diferentes, de repente practico yoga, luego paso a pilates, hago pesas o más ejercicios aeróbicos, correr. Un poco de todo, también deportes de exterior como el surf". A la actriz madrileña no se le resiste ningún deporte. Elsa lleva años de rutina deportiva pero para alguien que quiere empezar a ponerse en forma, recomienda tomárselo con calma: "Es importante empezar poco a poco. No obsesionarse con perder peso y acabar estresándose. Se puede empezar con pequeños ratos, de 10 ó 20 minutos, con ejercicios fáciles, incluso en casa. Por ejemplo mientras ves la televisión, puedes animarte a hacer unas cuantas sentadillas o unas cuantas flexiones, o trabajar un poco los glúteos. Y poco a poco empezar a ver los cambios en el cuerpo, vas creando una rutina y ahí es cuando empiezas a coger el gusto", explica.

Para su última película, Interceptor, donde interpreta a una soldado americana, Elsa ha tenido que modificar sus entrenamientos para ganar masa muscular. "Es una película de acción y adrenalina a tope, para mí ha sido todo un reto tener que prepararme físicamente para ello. Tuve que entrenar a un nivel más alto de lo que estoy acostumbrada para ganar masa muscular. Tenía que entrenar todos los días y era duro porque había que grabar la película mañana y tarde y luego seguir entrenando para mantener esa masa muscular. Ha sido todo un reto y estoy muy orgullosa".

Concienciada con la protección de los océanos

Después de varios años viviendo en la costa australiana, Elsa ha experimentado una conexión especial con los océanos y protegerlos se ha convertido en una causa con la que está muy concienciada. "Viajando por el mundo te das cuenta de cómo están los océanos y ves la cantidad de plástico que están sacando de ellos. Dentro de pocos años habrá más plásticos que peces en el agua, y es algo que hemos generado nosotros, se está destruyendo todo el ecosistema dentro de los océanos. Además de todos los animales que están ya en peligro de extinción. Es importante concienciar a los gobiernos, a las grandes compañías, a la gente, que el mundo sin océano no existe", sentencia la actriz, preocupada. Y es que su amor por la naturaleza está en consonancia con su estilo y su gusto por las prendas relajadas, donde queda patente también su forma de entender la vida.