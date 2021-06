10 'cropped tops' de verano, 10 tendencias para olvidar la camiseta básica

El top de cuello halter que ha conqusitado a las amantes de las tendencias más exigentes, los diseños con escote en la espalda o las propuestas que versionan clásicos como la camisa, se cuelan en el Street Style de las grandes capitales de la moda demostrando que el cropped top no pasa de moda, y menos en verano. Estas creaciones de corte por encima del ombligo no solo te permitirán presumir de abdomen en los meses de calor, también resultan ideales para renovar con el mínimo esfuerzo los looks más típicos de esta época del año. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 cropped tops más buscandos del momento y los 10 trucos de estilo para rendirte a ellos sin caer en errores.

