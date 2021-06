Amaia Salamanca se rinde a los vaqueros favoritos de Victoria Beckham en este lookazo

Si Victoria Beckham está absolutamente suscrita a los vaqueros campana, solo puede significar una cosa: son una prenda imprescindible en cualquier armario, incluso en el de las chicas más elegantes. El estilo hippie que evocan puede ser el contrapunto perfecto para blusas o camisas más elegantes... o para un top de inspiración corsé, la fórmula que ha elegido Amaia Salamanca esta semana. La actriz ha presentado las novedades de Sunglass Hut con este dúo, confirmando que los jeans acampanados no solo favorecen, sino que son una pieza todoterreno que también combina muy bien con taconazos y gafas de sol de inspiración retro.

Un look perfecto con básicos renovados

"Que me gusta una gafa de sol", escribía divertida Amaia Salamanca mientras se probaba un sofisticado modelo XL de Versace, disponible en la tienda online de Sunglass Hut por 390 euros. A través de sus redes, pudimos descubrir el look completo elegido para este evento, en el que, además de los vaqueros acampanados de la diseñadora italiana Elisabetta Franchi, lucía un top de escote Bardot que le sentaba genial. Se trata de una pieza muy especial: pertenece a una firma española de slow fashion muy joven, RGV, creada en 2020 por Ramiro Gómez. Todas las piezas de este diseñador se inspiran en el corsé entendido "no como opresión sino como posibilidad de modificar el cuerpo para aquellas personas que desean acentuar su cintura, ya que consideramos que es ahí donde se halla la fuerza y simetría del cuerpo", explica en su página web.

El top de Amaia, de canalé blanco, incorpora en la espalda el cierre cruzado clásico de los corsés mientras que el escote se conforma con dos cintas cruzadas sobre el pecho, dejando a la vista los hombros. Como han coincidido los seguidores de Amaia, la actriz estaba guapísima con este corsé combinado con los vaqueros acampanados. Su estilista, Antoinella, completó el look con joyas de Rabat -pendientes de oro amarillo y anillo de oro rosa- y con unos mules estampados de Christian Louboutin que, aunque apenas se veían bajo los jeans, ponían un sutil toque de color a un look de básicos renovados más que acertado.

Por qué todas adoran los vaqueros campana

Ahora que la moda se ha vuelto mucho más informal, los vaqueros han conquistado, definitivamente, todos los terrenos, también los más formales. La necesidad de buscar jeans más especiales ha hecho que los campana vuelvan a reinar, especialmente entre las chicas más bajitas. Los modelos de cintura alta suman centímetros de altura y el bajo ancho permite ocultar taconazos, con lo que el efecto de piernas infinitas está asegurado. Si te apetece recrear el look de Amaia Salamanca, te proponemos estos vaqueros de la misma firma que, igual que los de la actriz, incorporan bolsillos con detalles dorados en la cadera, una forma perfecta para centrar la atención en esa zona y que así tu cintura parezca más estrecha; un beneficio que también aporta el top-corsé, o el hecho de llevar la blusa por dentro del pantalón, como propone Victoria Beckham.