El vaquero que Victoria Beckham no se quita es el más buscado por las chicas bajitas que no quieren pitillos

Durante meses, los fans de Victoria Beckham se han preguntado por qué tipo de prendas apostaría la diseñadora cuando volviera a sus looks de calle. Incluso la británica bromeó al respecto sobre el tema hace unas semanas, ahora por fin conocemos la respuesta. En sus últimas apariciones, la excantante no se ha separado del básico universal del armario, el pantalón vaquero. Pero, lejos de abrazar las creaciones de tendencia que abundan esta temporada, como los jeans anchos y de tiro bajo, la creativa se ha decantado por el pantalón de campana, un tipo de silueta que enamoró a Victoria hace años y por la que nunca ha dejado de apostar, tanto a la hora de llevar pantalón de vestir como tejanos. La experta en moda sabe cómo conseguir que estos pantalones de bajo exagerado sienten bien a sus 1,63 metros de estatura.

Posando en las escaleras de su casa con el conjunto todoterreno de cualquier época del año, la diseñadora ha demostrado que no solo combina el pantalón de campana con camisas y americanas, también con la camiseta blanca que no falta en ningún fondo de armario. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, la que fuera integrante de las Spice Girls ha lanzado una camiseta solidaria que hace un guiño a sus años como estrella de la música: Proud and Wannabe your lover, se puede leer sobre la prenda, una frase donde se hace alusión al hit de las Spice Girls, Wannabe, lanzado hace 25 años. Victoria ha combinado sus vaqueros preferidos con este básico especial, dando lugar a un look tan sencillo como versátil. Además de lucir la camiseta por dentro para, de esta manera, conseguir estilizar la figura y alargar las piernas, los tejanos de la diseñadora esconden otro detalle importante que interesará a las chicas que buscan destacar las curvas.

Los vaqueros de campana sin duda ayudan a marcar las curvas, pero la propuesta elegida por Victoria incorpora además un elemento perfecto para crear sensación de volumen. Como sabrás, los jeans de colores más oscuros, como el tradicional azul índigo, tienden a afinar de manera visual el cuerpo. Sin embargo, el modelo de la diseñadora añade un efecto desgastado en la pernera que se alarga hasta la zona de la rodilla, un contraste que crea sensación de volumen en las piernas, restando rectitud al cuerpo y, al mismo, tiempo potenciando las curvas de la manera más sutil. Otra lección de estilo que podemos extraer de los últimos looks con vaqueros de Victoria (en sus últimas apariciones, siempre se ha decantado por el mismo modelo), es que nada mejor que combinar esta prenda de bajo acampanado con unos zapatos de tacón, de lo contrario, si el bajo se alarga demasiado al llevarse con calzado plano, podría acortarse visualmente la figura.

