10 pantalones de verano que son la perfecta alternativa de los vaqueros

El Street Style de las grandes capitales de la moda se llena en esta época del año de alternativas a los vaqueros perfectas para chicas que no quieren tejanos largos pero tampoco shorts denim. La compra preferida de las expertas que más saben de moda es el pantalón de hechura holgada, que no llega a ser oversize, pero permite combatir el calor en los días más intensos. Los modelos de líneas fluidas, las bermudas de talle alto o los pantalones cortos de pinzas, aptos también para un estilismo en clave formal, se cuelan en el fondo de armario como prenda comodín para resolver cualquier duda en materia de estilo cuando no sepas qué ponerte. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION 10 alternativas fáciles de llevar y olvida, por un tiempo, los ubicuos jeans.

