Localizado el vestido estampado con el que Paula Echevarría ha vuelto al trabajo tras ser mamá

Cuando la mayoría solo soñamos con las vacaciones, otras se encuentran en la situación contraria: volver a trabajar. Es el caso de Paula Echevarría, quien, tras dar a luz al pequeño Miguel el pasado abril, se reincorporaba hoy a la actividad laboral... ¡acompañada por el bebé! Así se lo hacía saber a sus seguidores compartiendo un divertido vídeo en el que, muy contenta, explicaba la situación. "Primer día de trabajo después del parto! Con mi mochuelo al hombro! Feliz!!", escribía sobre un vídeo en el que aparecía en un coche junto a su hijo. Y si la felicidad de la actriz no pasaba desapercibida ni siquiera con la mascarilla, tampoco lo hacía el bonito estampado de su ropa, un motivo boho chic que ha hecho saltar nuestras alarmas FASHION. ¿Dónde lo habíamos visto antes? No podía ser en otro lugar: en Zara.

A pesar de que Paula nos contaba en esta entrevista hace solo unos días que no tenía planeado volver a rodar hasta el próximo enero, la actriz sí ha retomado alguno de sus compromisos profesionales. Y para la ocasión ha elegido un look de lo más cómodo, un vestido que hemos reconocido gracias al estampado en blanco y azul. Se trata de un modelo camisero, de manga larga y minifalda con vuelo de la tienda más visitada por las españolas, Zara. El vestido todavía está a la venta, por 29,99 euros, en todas las tallas, aunque conociendo el efecto Paula -o, lo que es lo mismo, su poder para convertir su ropa en superventas- es muy posible que se agote en cuestión de días.

La actriz no ha compartido, por el momento, más detalles de su look, pero últimamente la hemos visto con vestidos parecidos, cortos y con vuelo, y casi siempre combinados con uno de sus calzados favoritos en esta época del año: las sandalias pala. De hecho, hace un par de semanas, eligió un diseño muy similar el de hoy, también corto y estampado en azul sobre blanco, de H&M, que completó con las icónicas sandalias Oran de Hermès y el bolso Capucines de Louis Vuitton, uno de los hits de la temporada. Estos son dos accesorios de lujo a los que recurre a menudo, además de muy prácticos, con lo que no extrañaría que hoy, en su vuelta al trabajo, los hubiera escogido otra vez.

Lo que está claro es que Paula Echevarría ha encontrado en este estilo de vestidos su nueva pieza favorita para estar cómoda y verse muy guapa en esta etapa en la que, según nos contaba, sigue recuperándose de dar a luz. "¡Aún no puedo llevar mi ropa habitual!", explicaba a FASHION en una entrevista en la que también confesaba que se lo está tomando con calma porque lo que quiere ahora es "disfrutar del momento".