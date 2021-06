El look de vacaciones de Sofía Palazuelo que revalida su apuesta por el 'made in Spain'

Sucede con la mayoría de tendencias: las versiones más radicales presentadas en pasarela y vistas en la calle entre las veinteañeras, acaban versionándose en estilos más formales y clásicos, adaptándose así a un público mucho más amplio. Ocurrió con las ugly sneakers, que fueron relajando poco a poco sus llamativos colores a favor de los pastel; también con las aberturas cuts out, abrazadas ya incluso por las influencers más sofisticadas... y ahora el fenómeno llega a los conjuntos estampados de la mano de una de las chicas más elegantes de nuestro país, Sofía Palazuelo. La duquesa de Huéscar, que ha pasado unos días en familia en Sevilla con motivo del bautizo de su hija, Rosario, el pasado sábado 29 de mayo, ha estrenado un dúo de top y falda que da un giro a dicha tendencia. Lo hemos podido ver en la revista ¡HOLA!, que publicaba las imágenes de la aristócrata con un total look de la firma española Marola, revalidando así el apoyo de Sofía a la moda made in Spain.

- No son de flores pero estos vestidos estampados favorecen tanto que los llevarás toda la temporada

Un dos piezas muy mediterráneo

Manteniendo su estilo sencillo y clásico, Sofía Palazuelo paseaba por Sevilla con un look algo más casual de los que elige para los actos en los que la solemos ver. Si para el bautizo de su bebé optaba por un elegante vestido beige de The IQ Collection, para un plan más informal con su familia se decantaba por un favorecedor dos piezas bautizado como Floral en alusión a su estampado. Sobre lino beige, el conjunto de top corto (115 euros) y falda asimétrica (165 euros) cuenta con un estampado de flores en azul, naranja y negro. Se trata de un diseño que la firma Marela, de origen barcelonés e inspiración mediterránea, propone en su catálogo como estilismo de playa, pero que Sofía ha sabido adaptar perfectamente a la ciudad -y al calor sevillano- con uno de los accesorios del momento: las sandalias de tacón cómodo.

Dos accesorios que siempre triufan en verano

Como se puede ver en las imágenes publicadas en ¡HOLA!, Sofía combinó este conjunto tan favorecedor con unas sandalias de tiras en azul pastel con un tacón similar a las de este modelo de Pedro Miralles: grueso y de altura media. También añadió un bolso circular de yute, recuperando así el que ha sido el complemento más buscado de los últimos veranos, un diseño que las influencers trajeron de sus viajes a Bali hace algunos años y que, poco a poco, las firmas occidentales fueron reinterpretando. Actualmente, existen algunos modelos entre las nuevas colecciones, aunque la mayoría incorporan detalles que los hacen más especiales, como por ejemplo el asa étnica de este modelo de Herisigrim (disponible en El Corte Inglés). ¿El resultado de la combinación de estos complementos con el look estampado? Un estilismo de vacaciones perfecto, tanto para la playa como para la ciudad.